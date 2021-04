Pérez-Sala (Círculo de Empresarios): "La fusión Bankia-CaixaBank es una operación natural dentro del movimiento europeo de concentración bancaria"

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, señaló este jueves en ?NEF Online? que la fusión Bankia-CaixaBank "tiene que ser vista como una operación natural" dentro de un "movimiento europeo de concentración bancaria" y "hay que ser sensibles a las tendencias del sector".

Durante su participación en esta tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum, Pérez-Sala dijo que no puede juzgar si esta fusión es oportuna o no, y a lo mejor el momento no es el adecuado, pero disponemos de un organismo regulador independiente como la CNMC, que dictaminará "si hay algún sector en el que se puede producir una situación de falta de competencia".

En caso de que eso ocurriera, indicó que la CNMC "debe actuar para imponer a la nueva sociedad las restricciones que sean necesarias para garantizar la libre competencia y no restringir los derechos de consumidores y usuarios de los servicios bancarios".

"Hay que ser sensibles a las tendencias del sector, pero también actuar para que las cosas se hagan de forma razonada y en el momento adecuado", concluyó el presidente de la organización empresarial tras una pregunta de Servimedia sobre esta fusión.