Alemania hundirá a la zona euro en recesión técnica al cierre de marzo

El instituto IFO pronostica una caída del PIB alemán del 0,7% en el primer trimestre del año. El nuevo descenso de la principal economía de la zona euro terminará arrastrando a la región a la recesión técnica, tras dos trimestres consecutivos de caídas, tal y como ya avanzó elEconomista el pasado 4 de marzo tras analizar los indicadores adelantados europeos.

El PIB de la zona euro registró un descenso trimestral del 0,7% en el cuarto trimestre del año. El BCE hace meses que contempla este escenario. El IFO, recientemente, revisó a la baja sus previsiones para este año. En concreto, redujo cinco décimas el crecimiento previsto para este años hasta el 3,7%.

El Banco Central Europeo (BCE) hace meses que contempla un escenario de doble recesión en Europa. Christine Lagarde, presidenta del BCE, alertó en enero de los riesgos. "Los datos económicos entrantes, las encuestas y los indicadores de alta frecuencia sugieren que los rebrotes de la pandemia y la intensificación de las medidas de contención probablemente hayan llevado a una disminución de la actividad en el cuarto trimestre de 2020 y también se espera que influyan en la actividad en el primer trimestre de este año", señaló en su intervención.

El BCE ya alertó en sus últimas previsiones de esta situación en la Unión Europea

En sus previsiones de diciembre, el supervisor esperaba una contracción del PIB de la zona euro del 7,3% en 2020, seguido de un rebote del 3,9% en 2021 y una aceleración del ritmo de crecimiento hasta el 4,2% un año después. Sin embargo, Lagarde alertó de que las expectativas han empeorado, "condenando a la eurozona a una doble recesión". Los indicadores PMI advirtieron también de la posibilidad de doble recesión.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alista ya una actualización de sus perspectivas económicas, advirtió esta semana que la economía global se enfrenta a "recuperaciones divergentes" entre los distintos países, incluso si el ritmo de vacunación aumenta.

"Estamos viendo una mejora general en la economía mundial, pero con muchos países y personas, demasiados, que todavía se quedan atrás", aseguró Gerry Rice, el portavoz de la institución con sede en Washington. El Fondo publicará el próximo 6 de abril sus nuevas previsiones de crecimiento para la economía mundial, después de que en enero pronosticara que esta experimentaría un fuerte repunte del 5,5% este año, tras contraerse un 3,5% en 2020.

Sin embargo, la institución liderada por Kristalina Georgieva advirtió de que las perspectivas se ven afectadas por una "extraordinaria incertidumbre", y afirmó que la economía mundial perderá 22 billones de dólares entre 2020 y 2025 debido a la pandemia.

Dicho esto, el FMI reconoció que el reciente paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares aprobado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impulsará el crecimiento tanto en la mayor economía del mundo como a nivel internacional. De hecho, según sus cálculos, expandirá el PIB estadounidense entre un cinco y un seis por ciento en tres años. También aumentará la demanda, ayudando a otros países a vender más productos a los consumidores estadounidenses.

Precisamente, la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, coincidió en afirmar que una demanda muy fuerte en Estados Unidos también apoyaría la actividad global.

"Me encantaría que Europa creciera más rápido y que el despliegue de la vacuna fuera más fluido pero no me preocupa demasiado a corto plazo porque estamos en un buen camino, con un apoyo fiscal muy fuerte", dijo al referirse a la fatiga europea.

Pero la divergencia de crecimiento no es solo con Europa. Un sondeo de Reuters del mes pasado estimó que Japón también sufriría una contracción en el primer trimestre y que el crecimiento del año fiscal 2021 será de solo el 3,6%.

Ahora se espera que la Administración demócrata dirigida por el presidente Joe Biden desvele una medida para mejorar las infraestructuras de Estados Unidos que podría costar otros 3 billones de dólares. Aunque la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dejó caer esta semana que estos planes podrían financiarse en parte con subidas de impuestos, es cierto que, en buena parte, aumentarán tanto los niveles de deuda pública como el déficit patrio.

El Banco Mundial espera que China lidere

El Banco Mundial espera que China lidere la recuperación de las economías de Asia Oriental y el Pacífico este año. El último informe económico del organismo internacional prevé que la economía del gigante asiático crecerá un 8,1% en este año 2021, frente al 2,3% del ejercicio anterior, e impulsará un crecimiento del 7,4% en toda la región asiática, frente al 1,2% de 2020.

Excluyendo a China, la mayor economía de la región con mucha diferencia sobre su inmediato competidor, el crecimiento de la zona será solo del 4,4% en la región de Asia Oriental y el Pacífico, lo que supone una mejora con respecto a la contracción del 3,7% del año anterior, pero sigue estando por debajo de la media a largo plazo.