Salvador Illa: "No habrá cuatro años de proyecto independentista, esto ya no aguanta"

Cuando a Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), exministro de Sanidad y ganador de las elecciones catalanas, le preguntas qué siente cuando sus adversarios le llaman de todo por su gestión de la pandemia, afirma que "las descalificaciones de trazo grueso se vuelven contra quien las hace. Aunque no tiene ninguna relación con la medicina porque es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, MBA en el IESE Business School y ejerció de profesor, su cargo en el Gobierno le ha convertido en un experto en el Covid-19 al que no le duelen prendas en admitir que ha habido errores.

Es un hombre de buen talante y tranquilo que ha sido casi todo lo que se puede ser en política desde que comenzó a militar en el PSOE en 1995: alcalde, ministro y ahora posible presidente de la Generalitat. Su figura fue clave en la negociación con ERC del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y tal vez ahí empezó su proyección nacional.

El giro de Cs en Murcia ha causado un terremoto político que incluye elecciones anticipadas en Madrid.

En Madrid da igual si hay elecciones o una moción de censura: ganará el cambio. Ayuso se ha caracterizado por ser la ultraderecha al cuadrado con este pacto con Vox. No concibo la política como una confrontación constante y una polarización de la sociedad. Concibo la política como un medio para ofrecer propuestas en positivo, para construir y como un esfuerzo para llegar a acuerdos con los adversarios políticos. Hay quien la concibe siempre para afirmar el propio espacio político en base a negar a los adversarios.

Para muchos ciudadanos en Murcia o en Castilla y León es un acto de traición.

Los partidos y grupos parlamentarios en las cámaras legislativas representan a sus votantes. Cabe recordar que en todas las comunidades que son noticia el PSOE fue la primera fuerza política en votos y escaños en las autonómicas de 2019.

El PSC ha ganado las elecciones, pero no va a poder gobernar. ¿Y ahora qué?

No está escrito que no podamos gobernar. La alianza que algunos pretenden reeditar entre los independentistas es la repetición de un fracaso. Ya tenían una mayoría independentista en el Parlament, y el fracaso del Gobierno es lo que llevó al anticipo electoral. Yo, como prometí en la campaña, voy a presentar mi candidatura y aspiro a tener una mayoría suficiente para plantear una alternativa de gobierno.

Nueva etapa: "No he venido a ganar las elecciones y luego irme, sino a hacer política en Cataluña"

¿Y si no puede gobernar seguirá como jefe de la oposición o el viaje de Madrid ha sido de ida y vuelta?

Yo no he venido aquí a ganar unas elecciones y luego irme, sino a hacer política en Cataluña. El resultado electoral no solo me legitimó, sino que me obliga moralmente a seguir trabajando para que nuestra propuesta para Cataluña se consolide y siga avanzando.

Vamos, que al final el 'fenómeno Illa', que tan buenos resultados ha tenido en Cataluña, va a tener recorrido porque ERC, la CUP y Junts firmaron un documento para hacerle un cordón sanitario...

Los resultados ahí están, y a mí me gusta siempre conducirme con modestia y, más que diciendo cosas, haciéndolas. Me ha tocado un papel relevante en la respuesta a la pandemia, lo he hecho lo mejor que he podido y he sabido, y es obvio que los ciudadanos han valorado el trabajo que hemos hecho desde el ámbito de mi partido político y yo seguiré con la misma forma de hacer las cosas. Es un error político grave y muy importante hacer un cordón sanitario a una formación socialdemócrata por primera vez en la historia.

¿Una solución para que esto no vuelva a ocurrir podría ser llegar a un acuerdo nacional para que quien gane las elecciones gobierne?

El problema no lo tenemos en las reglas del juego, y yo no estoy abogando por cambiar las normas para que quien gane gobierne. Lo que estoy pidiendo es aplicar sentido común. Lo que le conviene a Cataluña ahora es un gobierno de izquierdas que se centre en lo que une a los catalanes, y no en lo que nos divide. Hay que dejar atrás 10 años que han sido nefastos para Cataluña, y centrarnos en tres prioridades: la protección de la salud, la reactivación de la economía y en garantizar que nadie se quede atrás.

¿Cuáles serían sus 'líneas rojas' para conformar un gobierno bipartito con los comunes?

Propongo un esquema de Gobierno bipartito, de nosotros con los comunes, con mi presidencia, y las únicas líneas rojas son respetar el Estado de derecho y el marco de convivencia. Debe ser un gobierno de cambio, que haga avanzar a Cataluña, y esta debería ser una legislatura de reencuentro de los catalanes consigo mismos, con los españoles y el resto de los europeos.

¿Se han llegado a plantear romper con Podemos si los comunes no les apoyaran en Cataluña?

No. Son ámbitos distintos. El ámbito del Gobierno de España, el de la Generalitat, y el de los municipios o las diputaciones son diferentes. No veo ningún riesgo de inestabilidad en el Gobierno de España si los comunes no me apoyan.

¿Que la Eurocámara haya levantado la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí significa que van a ser juzgados en España? Se ha entregado la fugada Meritxell Serret...

Hay que respetar todos los mecanismos del Estado de derecho y en el ámbito de la democracia española se ha actuado escrupulosamente. La Justicia tomará las decisiones una vez se ha levantado la inmunidad en el Parlamento europeo, para esclarecer si ha habido algún tipo de conducta punible penalmente.

En resumen, lo que dice el Parlamento europeo es que en España no hay presos políticos

La prueba del algodón de que en España no hay perseguidos políticos es la campaña electoral catalana. En España no hay políticos presos, hay personas: políticos, abogados, profesionales liberales, ciudadanos, que si cometen conductas delictivas son enjuiciados por un tribunal independiente que toma las decisiones que haya que tomar.

¿Usted sería partidario de tramitar y aprobar los indultos a los condenados por el 1-O?

La tramitación de un indulto es un acto debido, y esas personas no tienen que tener ningún privilegio por ser quienes son, ni tampoco ningún perjuicio. El Gobierno tiene la obligación de tramitar cualquier petición de indulto, y todo el mundo tiene derecho a pedirlo. Otra cosa es el resultado. Yo siempre tengo dos criterios: respetar escrupulosamente el Estado de derecho y que se actúe con Justicia y no con venganza.

Sea como fuere, Podemos ha votado en contra en la Eurocámara de que se levante la inmunidad y admita que hay profundos desencuentros en el Gobierno de coalición. ¿Pablo Iglesias está tensando una cuerda que se puede romper?

Estamos ante el primer Gobierno de coalición en España después de muchos años de democracia, y el balance es bastante razonable: se ha hecho frente a la mayor pandemia en cien años, se han sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado más sociales de la historia, se han ampliado derechos, como por ejemplo el derecho a la muerte digna y, en definitiva, mi balance del Gobierno de coalición es que es muy aceptable. No comparto la posición de Podemos sobre la inmunidad de Puigdemont, pero no creo que la cuerda se tense tanto que se rompa y auguro una legislatura larga.

Bueno, a ustedes no les va mal, porque de la coalición, quien se está desgastando más es Podemos y su partido apenas tiene un rasguño

Los ciudadanos quieren que los gobiernos estén en la resolución de los problemas, y quien juegue a hacer malabarismo político no va a obtener un rédito electoral. Hay que trabajar en serio y abordar los problemas de los ciudadanos, que quieren que pongamos todo el esfuerzo por ejemplo en aprovechar los fondos europeos para reactivar la economía española. Quien no haga esto no solo no va a obtener réditos electorales, sino que se puede encontrar con una sanción negativa de la ciudadanía española.

Disturbios: "Ha habido una actitud irresponsable por parte del Gobierno en funciones"

Oiga, ¿la violencia se ha terminado por normalizar en Cataluña ante la inacción de la Generalitat?

Ha habido una actitud irresponsable por parte del Gobierno en funciones y los tres partidos independentistas: ERC, Junts per Catalunya y la CUP. La primera función de todo gobierno democrático es garantizar el orden público y la convivencia, y la encomienda recae en los Mossos d'Esquadra. Lo mínimo que tenía que hacer el Gobierno de la Generalitat es dar apoyo a los Mossos y esto no lo hicieron hasta el séptimo día de los disturbios, lo cual es absolutamente escandaloso. Cuando además la CUP ha convocado activamente las manifestaciones, y la candidata de Junts fue a visitar a Pablo Hasél en la cárcel.

¿El encarcelamiento de Pablo Hasél ha sido solo una excusa?

Hasél es un delincuente reincidente que no está en la cárcel por la letra de unas canciones, que por cierto son repugnantes, sino por haber reincidido y, entre otras cosas, haber agredido a un periodista de TV3.

Oiga, ¿usted reconoce algún error en la gestión de la pandemia?

Todo el mundo a quien le ha tocado gestionar esta pandemia, en cualquier rincón del mundo, ha reconocido que ha cometido errores, y yo también. Es una pandemia desconocida, y hemos aprendido todos sobre la marcha. Respecto a las descalificaciones de trazo grueso y absolutamente abruptas me parece que deslegitiman a quienes las hacen, y yo a eso no respondo. Respeto la crítica, sobre todo si va aparejada de voluntad de arrimar el hombro, pero cuando son descalificaciones meramente destructivas y partidistas no le presto ninguna atención. Las críticas que me han hecho no me ofenden; me fortalecen.

¿Fue un error por parte del Gobierno no desconvocar el 8-M de 2020?

Hace un año actuamos con la información y los datos disponibles en aquel momento, y se celebró no solo el 8-M, sino el congreso de Vox, y otros eventos utilizando los mismos criterios. Ahora conocemos mucho más el alcance de la pandemia. Y de ahí que si la Comunidad de Madrid registra los peores datos epidemiológicos de España parece razonable que el delegado del Gobierno haya tomado medidas de precaución prohibiendo las manifestaciones del 8-M para no agravar la situación. La ciudadanía ha expresado su sentimiento de apoyo y la reivindicación del feminismo de formas compatibles con la situación sanitaria.

¿Y no es temerario decir que el 70% de los españoles se vacunará antes del verano?

Yo dije siendo ministro de Sanidad que en verano habrá alrededor del 70% de ciudadanos vacunados si no ocurre nada imprevisto, y me mantengo en esa afirmación.

¿Y España no tendría que haberse anticipado comprando otras remesas como Alemania u otros países?

España ha estado donde tenía que estar, porque no hubiera habido solución mejor fuera de Europa. El registro de vacunación española aguanta perfectamente la comparativa con cualquier otro país europeo, y nuestro país ha hecho lo que tenía que hacer, trabajado conjuntamente. El tema de las vacunas está funcionando razonablemente bien en Europa.

¿A usted le pareció ejemplar y ejemplarizante que las hermanas del rey se vacunaran en Dubái?

En materia de vacunación debemos de ser todos ejemplares, y las hermanas del rey creo que no deberían haberse vacunado en Dubái. En cuanto al modelo de Estado, es el que tenemos, y en 40 años ha dado resultados muy buenos para la sociedad. La monarquía parlamentaria es nuestro modelo de Estado, y la persona que en ese momento ejerce la jefatura del Estado, el rey Felipe VI, lo está haciendo de forma ejemplar.

Independentismo: "No le dieron plantón al rey ni a Sánchez, se lo dieron al 20% del PIB español"

Los independentistas dieron plantón al rey y a Sánchez en la fábrica de Martorell. ¿Están intentando que el rey no vaya a Cataluña?

El jefe de Estado debe venir a Cataluña cuantas veces tenga que venir. Los independentistas no le dieron plantón al jefe del Estado ni al presidente del Gobierno, le dieron un plantón casi al 20% del PIB español, que es el sector de la automoción, le dieron plantón a 120.000 trabajadores que viven directamente e indirectamente del sector de la automoción en Cataluña. Le dieron plantón a una parte muy importante de la sociedad catalana que quiere seguir trabajando. Cuando hay un ejercicio de colaboración público-privada, aprovechando los fondos europeos y que implica al Gobierno de España y a empresas tan importantes como Seat, Iberdrola, Telefónica y muchas más, que el Gobierno de Cataluña esté ausente, como ha estado ausente en todas las grandes operaciones económicas y financieras relevantes para nuestro país en los últimos años, es vergonzoso y muy preocupante.

El alcalde de Cáceres, socialista, dice que las baterías de la fábrica de Seat no se van a nutrir con el litio extremeño. ¿Usted qué opina?

Me parece normal que el alcalde de Cáceres defienda incluso con vehemencia la posición de los ciudadanos de Cáceres. Lo importante es que toda la cadena de fabricación de coches eléctricos se produzca en España y no dependamos de baterías que en estos momentos se están fabricando por ejemplo en China, sino que se fabriquen en territorio nacional, en aquella ubicación que sea mejor. Eso es lo verdaderamente relevante. España es el segundo productor europeo de coches, y el noveno del mundo, y es un sector que genera riqueza. El Gobierno de España en lugar de arrastrar los pies está liderando junto con los protagonistas empresariales de este sector la transformación del mismo para garantizar que mantenemos y mejoramos nuestras posiciones.

En 2020 la pandemia económica en Cataluña fue peor que en el resto de España, cayó un 11,4 el PIB frente al -11% del país. ¿Cómo revertir la situación si volvemos con el mismo Gobierno al 'día de la marmota'?

Para ayudar a la industria y los empresarios catalanes tiene que haber estabilidad institucional y previsión. No creo que en Cataluña tengamos cuatro años mas de proyecto independentista porque esto no va a aguantar cuatro años. Sigo manteniendo que yo tengo opciones de presidir la Generalitat, las voy a agotar, y lo que se trata es de generar un marco de estabilidad y previsión que permita generar riqueza en Cataluña.

En España estamos en una situación límite: 4 millones de parados, los Ertes se pueden convertir en ERE

Se han anunciado medidas muy relevantes. Sánchez anunció que habría ayudas directas a las empresas, por un importe de 11.000 millones de euros. Esto se tiene que articular desde un punto de vista técnico y jurídico bien articulado, con las debidas garantías técnicas y jurídicas, aunque para eso se haya producido un retraso de tres o cuatro días porque debe aprobarse este viernes.

El 11-M, cuyo aniversario fue ayer, es el ejemplo de lo que nunca puede volver a pasar: ¿También es el ejemplo de la unidad que ahora no hay a nivel político?

Pues efectivamente, el 11-M es ejemplo de lo que nunca debe volver a pasar. Creo que la ciudadanía en determinados momentos elige unidad, a la clase política y a los actores políticos en general, y yo, insisto, es una de las grandes lecciones de la pandemia a mi juicio.