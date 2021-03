La 'montaña' de ahorro en EEUU durante la pandemia podría quedarse en 'colina' a la hora de reactivar la economía

Uno de los principales efectos económicos aparejados a la pandemia de coronavirus ha sido el exceso de ahorro experimentado por muchos hogares que han seguido disponiendo de rentas regulares pero han hecho menos gasto al no poder salir de casa con las restricciones o directamente han decidido aplazar sus compras para otro momento con menos incertidumbre. La opinión generalizada es que con las vacunas y la recuperación de la actividad las familias darán rienda suelta a esta 'montaña' de dinero impulsando el consumo y provocando una avalancha en la demanda, pero... ¿hasta qué punto está garantizado que sea así?

Poniendo el foco en el caso de EEUU, la mayoría de las estimaciones apuntan a que estos ahorros rondan los 1,6 billones de dólares. El gasto de todo este dinero ahorrado en el último año impulsaría el crecimiento económico hasta el 9%, en lugar del 4,6% proyectado actualmente para el PIB de 2021, según las previsiones de Bloomberg. Sin embargo, si estos ahorros no se gastan, la economía probablemente crecerá solo 2,2%.

Las cifras abonan el debate entre aquellos que apuestan por una oleada de gasto a medida que las personas regresen a los comercios, restaurantes, lugares de entretenimiento, centros turísticos y eventos deportivos, así como por una aceleración de las compras de productos costosos que decidieron postergar y aquellos que muestran menos confianza y creen que esta 'montaña' de dinero se usará para cubrir deudas o se acumulará -hasta que pase por completo la crisis sanitaria y mejore el panorama laboral o sine die-, quedándose en mera 'colina' aquella parte destinada a la demanda inmediata.

Más cercanos a este último escenario se muestran los investigadores Florin Bilbiie (Universidad en Lausana), Gauti Eggertsson (Universidad de Brown) y Giorgio Primiceri (Universidad Northwestern). En una artículo académico firmado por los tres y recogido por VoxEu, los profesores argumentan, centrándose en EEUU, que "estos ahorros no son tan excesivos si se considera el contexto de intervenciones gubernamentales sin precedentes adoptadas durante el año pasado en apoyo de los hogares", recordando que la Administración norteamericana puso el año pasado 2 billones sobre la mesa para paliar los efectos del covid, la mayor parte financiados con deuda. De la misma manera, sostienen, "es poco probable que generen un aumento en la demanda después de la pandemia".

Tras admitir que se ha producido un ahorro sin parangón en los hogares durante la pandemia, los investigadores se preguntan -retóricamente- si estos 1,6 billones son dinero significativamente diferente a los 120 billones en patrimonio neto que ya poseen las familias estadounidenses como para que tenga que ser gastado más rápido. Y ponen el dedo en la llaga: "El exceso de ahorros está en manos de... ahorradores".

La 'montaña' de ahorro durante la pandemia de los hogares en EEUU. Fuente: VoxEU

"Muchas familias estadounidenses gastaron una parte significativa de los cheques y otras ayudas económicas que recibieron durante la pandemia. Según las estimaciones disponibles, esta proporción se sitúa entre el 25% y el 40% . El resto se utilizó para pagar deudas (también alrededor de un tercio) o se ahorró de otra manera", comienzan explicando para rematar: "Es difícil saber exactamente quién tiene estos ahorros [el grueso de los 1,6 billones], pero parece razonable suponer que se trata de personas y familias con un cierto margen de maniobra en sus cuentas y cuyas decisiones de consumo son, por tanto, menos sensibles a sus circunstancias económicas inmediatas. Esto es presumiblemente lo que les permitió ahorrar parte del apoyo que recibieron".

Según la teoría económica, añaden los autores, es más probable que estos ahorradores con una posición más desahogada "sigan aferrándose a estos ahorros". "Por supuesto, sus circunstancias económicas podrían cambiar en el futuro y podrían verse en la necesidad de gastar esos recursos acumulados, pero es poco probable que el fin de la pandemia en sí mismo los convierta de ahorradores en gastadores inmediatos", zanjan.

Centrando el tiro aún más en los sectores más afectados por las restricciones, los investigadores cuestionan que una gran parte de esta 'montaña' de ahorro vaya a los servicios. Para ello, justifican que todo esa "demanda reprimida", todo ese gasto perdido, en los ámbitos de la economía más perjudicados por el virus, como los viajes y el entretenimiento, no es recuperable de golpe. "Por un lado, hay pocas dudas de que muchos disfrutarán de algunas comidas extra en un restaurante y derrocharán en unas vacaciones después de un período tan largo sin viajar. Pero por otro, existe un límite en la cantidad de comidas y vacaciones extra que las personas podrán disfrutar".

El estudio concluye que, pese a ser "grandes para los estándares históricos, los ahorros acumulados por los hogares estadounidenses durante la pandemia no parecen ser 'excesivos' cuando se comparan con la necesidad extraordinaria de muchas familias estadounidenses y la intervención gubernamental sin precedentes para apoyarlas". Este hecho, sumado a los condicionantes anteriores, arroja que "el aumento resultante en los gastos será limitado". Con todo, los autores matizan que no están descartando una fuerte recuperación económica tras el virus y que su tesis "solo implica que el gasto de los ahorros acumulados no será uno de sus principales impulsores".