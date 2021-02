Dudas sobre la legalidad del plan de alquiler a rentas medias de Madrid

La legalidad del plan del Ayuntamiento de Madrid para promover el alquiler entre las rentas medias y animar a los propietarios con propiedades vacías a abrirlas al mercado está en cuestión. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que la propuesta podría vulnerar el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al abocar el mínimo de años de arrendamiento a cuatro.

Una de las claves del plan de alquiler gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) radica en la cesión en usufructo de viviendas vacías "durante un periodo un mínimo de cuatro años" a cambio de una serie de ventajas para el propietario entre las que está la renta mensual garantizada durante todo el contrato de cesión independientemente de si la casa tiene inquilino o no.

El recelo surge del procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Madrid del usufructo, que podría vulnerar el derecho de los arrendatarios a prorrogar el alquiler hasta los siete años de duración cuando el arrendador es una persona jurídica. Y en este caso, la EMVM lo es.

El planteamiento de este programa de alquiler está basado en la cesión de la posesión de viviendas vacías a la EMVS mediante la constitución de un derecho de usufructo por un plazo mínimo de cuatro años en los que la empresa municipal será usufructuaria y arrendadora las viviendas cedidas.

En este punto entra en juego, recuerdan desde ANA, el artículo 13.2 de la LAU, que señala que el arrendamiento otorgado por el usufructuario se extinguiría al término del derecho del arrendador (usufructuario), que en este caso sería al finalizar los cuatro años, según la redacción del plan.

Pero además, recuerda que en caso de que un inquilino dejara el alquiler antes de los cuatro años, el siguiente no podría estar el periodo completo porque el derecho de usufructo de la EMVS sobre esa vivienda ya no sería de cuatro años sino de menos. Por este motivo, para el directo de ANA, José Ramón Zurdo, "utilizar la figura del usufructo temporal no es lo más apropiado para este tipo de intervenciones".

Este medio ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid por su opinión acerca de esta cuestión sin que de momento haya respuesta.