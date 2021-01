El mercado hotelero tiene en venta activos por volumen de 1.450 millones

El mercado de inversión hotelero, que ha sido uno de los más afectados por el impacto del Covid, se reactivará con fuerza en el segundo semestre del año, momento en el que confluirán los intereses de compradores y vendedores y la actividad "será frenética".

Así lo prevé la consultora inmobiliaria Colliers, que tiene identificados activos hoteleros a la venta por volumen de 1.450 millones de euros. "Este es el segundo mayor pipeline con el que se arranca un ejercicio en España y se sitúa por detrás del de 1.700 millones con el que empezó el 2020 pero que se vio frustrado por la llegada de la pandemia", explica Laura Hernando, Managing Director de Hoteles en Colliers International.

"Hay un importante apetito por invertir en el sector que debería encontrarse con la necesidad de vender de los propietarios en la segunda mitad de este año, cuando también se reactivará la financiación, lo que nos puede llevar a alcanzar los 2.000 millones de euros en este ejercicio, una cifra que está en línea con el punto de inversión estable que esperábamos para los próximos años", destaca Miguel Vázquez, Managing Partner de Hoteles de Colliers.

Si se alcanzan finalmente los 2.000 millones se estaría duplicando la inversión registrada en 2020, cuando se cerraron operaciones por volumen de 955 millones de euros, lo que supuso una caída del un 62% respecto a 2019, que está la experimentada en los principales países de Europa .

Vázquez apunta que se va a producir una "cierta corrección en precios, que aunque no será muy elevada, si será suficiente para que el mercado se vuelva atractivo para el capital value added y veremos entornos de precios mas cercanos a los de 2017 que a los de 2019". "Los inversores Core tardarán más en llegar, pero ahora hay un muy buen momento para el Value Added, que solo necesita que la financiación empiece a fluir", aclara Vázquez.

El experto cree que el mayor entendimiento va a llegar entre vendedores y compradores de activos prime, en operaciones que pueden moverse con descuentos de entre el 8 y el 10%. "Las grandes cadenas que en muchos casos han sido de perfil patrimonialista pueden lanzarse a hacer operaciones de activos bien ubicados mediante el formato de Sale and Lease Back o Sale and Management, m y con estos descuentos que serían razonables en un momento en el que se necesita liquidez", explica Vázquez.

Pero lo cierto es que el sector turístico española tiene otra realidad que es el mercado de los pequeños operadores y generalmente empresas familiares. "La mayoría de ellos no han perdido dinero nunca. Esta habrá sido la primera vez que les pasa y probablemente algunos se estarán tirando de los pelos por no haber vendido hace dos años cuando los inversores llamaron a su puerta. Ahora es posible que se planteen desinvertir", detalla el experto, que señala que en el caso de los activos que no sean prime el descuento podría llegar al 20% respecto a precios pre Covid.

Auge del vacacional y concentración en el sector

"La inversión se dirigirá principalmente al sector vacacional. Es en este segmento donde la mayoría de los inversores internacionales enfocados a España ven la mayor oportunidad al conjugar: una corrección importante del mercado que está afectando significativamente a los propietarios hoteleros y que les motivará a la venta, la posición de liderazgo del país en turismo vacacional a nivel mundial, las oportunidades derivadas de la fragmentación del mercado y de las dificultades que están afrontando grupos medianos y pequeños y la existencia de una amplia planta hotelera susceptible de reposicionamiento y de implementar estrategias Value Added", destaca Laura Hernando.

Por otro lado, la consultora cree que esta nueva crisis podría ser el detonante de la tan esperada concentración en un sector absolutamente atomizado como el hotelero. "Creemos que se producirá un incremento de las operaciones de naturaleza corporativa (M&A) en los próximos 3 a 5 años. 2021 podría ser el punto de inicio, aunque probablemente la concreción de este tipo de operaciones se produzca en mayor medida a partir del 2022, motivada por el desgaste de grupos familiares sin recambio generacional, cuyos fundadores contarán con una motivación especial para vender el 100% de su negocio o fusionarse con proyectos de mayor tamaño tras gestionar esta nueva crisis de Covid y un vez se consolide la recuperación del sector", concluye Laura Hernando

Retos del sector y la importancia de la vacuna

"El reto en los próximos años es intentar sobrevivir y generar caja de nuevo en un contexto en el que la financiación bancaria se está centrando actualmente en respaldar a empresas con riesgo sistémico como touroperadores o compañías aéreas, así como grandes clientes", detalla Vázquez.

De este modo, según la consultora, las vías del sector para sobrevivir en un contexto en el que los bancos no están serán tres: a través de la introducción de nuevos inversores, integraciones en grupos de mayor solvencia o transacciones corporativas.

En cualquier caso uno de los factores más relevantes para el sector a nivel de inversión y para el turismo será la administración eficaz de la vacuna. "La UE cree que la inmunidad de grupo con un volumen de vacunación de entre el 60-70% debería alcanzarse en el tercer trimestre de 2021", explica Vázquez, que asegura que los viajeros de un país con un nivel de vacunación muy alto no viajarán a un destino donde la vacunación sea mucho menor.

Por ello, la administración masiva de vacunas sería, según la consultora, el impulso más necesario para el futuro inmediato del sector turístico. "España debe dar la imagen de destino sanitariamente seguro al mercado. Esto es absolutamente clave para la recuperación del sector", concluye Vázquez.