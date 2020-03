La subida del IPREM destará un aumento del gasto en ayudas y subsidios

Aún se desconoce la cuantía de la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que anunció la pasada semana la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pero según apuntan los expertos consultados por elEconomista, fuera cual fuere la medida supondrá de manera automática un incremento del gasto público asociado a ciertas ayudas y subvenciones que dependen en alguna medida de este indicador. "Ampliará las base de personas con acceso a ciertas ayudas, lo que repercutirá en un aumento del gasto público", apuntan al respecto.

Sin embargo, incluso con la confirmación de la cuantía del incremento de este indicador anunciado por el Gobierno sería difícil conocer el impacto de gasto agregado ya que no solo la Administración central liga los requisitos de acceso y la cuantía de las ayudas a este indicador sino que también las comunidades autónomas y corporaciones locales lo utilizan como índice de referencia. "Esta baremación con el IPREM está presente en todas las ayudas públicas que no sean de carácter contributivo", apuntan las fuentes cercanas a Trabajo.

Cabe recordar en este punto que el IPREM es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo, y que fue introducido en sustitución del salario mínimo interprofesional (SMI) como índice de referencia para el acceso a las mismas ya que este es actualizado con cierta periodicidad y cada subida del mismo llevaba consigo un incremento del gasto ajeno a la mejora de las condiciones laborales. Actualmente, esta cuantía -congelada desde el año 2017- se sitúa en los 537,8 euros mensuales (6.454,03 euros al año en doce pagas).

En este sentido, si bien el Ministerio de Trabajo no ha querido aclarar las líneas de actuación en esta materia, de referencia sirve el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que acordaron a inicios de 2019 el PSOE y Unidas Podemos donde se recogía un incremento del IPREM de 10,7 euros, hasta los 548,6 euros al mes (+2%).

¿Qué ayudas se amplían?

Como se ha mencionado, son numerosas las ayudas que se ligan a este indicadores y no solos a nivel del Estado. Sin embargo, solo para las emitidas por la Administración central, según lo recogido en el mismo proyecto presupuestario, el gasto social no contributivo se sitúa en cerca de 21.000 millones de euros entre pensiones mínimas, complementos, ayudas de acceso para la vivienda y subsidios de desempleo siendo en muchos casos el IPREN un baremo de acceso.

Así, el IPREM se utiliza para fijar los límites mínimo y máximo de la prestación o subsidio por desempleo, ayuda disponible una vez agotado el paro. En caso de no tener hijos la prestación mínima no podrá ser inferior del 80% del IPREM incrementado en una sexta parte. Para aquellos desempleados con hijos, el valor del subsidio no será inferior al 107% del IPREM incrementado en una sexta parte. En cuanto al valor máximo, este no superará el 175% del IPREM incrementado en una sexta parte si no tiene hijos. Mientras con 1 hijo el límite será del 200% (+sexta parte) y hasta el 225% (+sexta parte) del IPREM para dos o más hijos. También establece las cuantías de las prestaciones, como el subsidio para parados mayores de 52 años.

De igual modo, el indicador sirve para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica para aquellas personas físicas que cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados por unidad familiar, que no superen dos veces el IPREM para las personas no integradas en ninguna unidad familiar y 2,5 veces la cuantía para personas integradas en una unidad familiar con menos de cuatro miembros. Para las personas integradas en una unidad familiar con al menos cuatro miembros o familias numerosas el umbral será de tres veces el IPREM.

El indicador también fija los límites de ingresos anuales para poder acceder a viviendas con protección pública de precio limitado (VPPL) o viviendas con protección pública básica (VPPB). Dependerán de la comunidad autónoma de referencia pero con carácter general la prestación para VPPB no superará en 5,5 veces el IPREM anual y la de VPPL no superará en 7,5 veces el indicador.

Otro tipo de ayuda que cuelga de este indicador son las becas de estudios que concede el Ministerio de Educación, además del bono social energético es uno de los afectados ya que para acceder a esta rebaja en la factura se necesita según la casuística, justificar un nivel de renta inferior a 1,5 veces el nivel del IPREM o 0,75 veces si es un caso de vulnerabilidad extrema, casos en los que se amplía la base de beneficiarios.