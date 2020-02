Fernando López Miras: "El Gobierno enfrenta a las CCAA y separa a las más ricas de las pobres"

No se le cae de la boca la palabra agravio y se refiere con dureza a la actitud que Pedro Sánchez mantiene con su tierra: "Quiere que Murcia reviente", señala. Le llama sectario ideológico y le advierte que si continúa maltratando a los murcianos se le volverá en contra. Fernando López Miras (Lorca, 1983) es el presidente autonómico más joven de España, y aunque lleva poco en el cargo no es un novato en política. Inició su andadura en las nuevas generaciones de Lorca, con 18 años, y tras ocupar varios cargos orgánicos fue diputado en la Asamblea autonómica. Licenciado en Derecho, es titulado en Mediación Civil y Mercantil y tiene un MBA en Administración y Dirección de Empresas, que le valió para que du-rante cuatro años, con solo 27, fuera el director de gestión del Hospital General Universitario de Lorca, cargo que desempeñaba cuando tuvieron lugar los terremotos de 2011, "que han marcado mi vida". Se enorgullece de ser murciano de pura cepa, hasta autodefinirse como "un bebé archenero, un niño aguileño, un escolar cartagenero, un bachiller lorquiano y un universitario murciano". En todos esos lugares ha vivido su familia, y ese trasiego ha predestinado sus aficiones: el campo y los animales. Presume de identificar cualquier raza canina y tiene al menos media docena de perros y un huerto. Tal vez por eso se muestra sensible a los problemas del campo, defiende a los agricultores y señala la inacción del Gobierno.

¿De verdad cree que Sánchez quiere que Murcia "reviente" porque está gobernada por el PP?

Sánchez quiere que Murcia reviente, y solo hay que ver las decisiones que ha tomado sobre esta tierra en las últimas semanas: retrasar la llegada del AVE a 2022, decir que no va a abordar la reforma del sistema de financiación, no devolver los 75 millones del IVA que han pagado los murcianos, y no tomar ni una sola decisión para proteger el Mar Menor. Además, no nos ha dado un préstamo que ya nos tiene concedido el Banco Europeo de Inversiones, de más de 300 millones para actuar sobre el Mar Menor. Al PSOE lo que le interesa es que a la región de Murcia le vaya mal, y pretende asfixiarnos económicamente. Además, a eso hay que sumar el desprecio y el maltrato con el que nos trata Sánchez.

¿Está acusando al presidente de sectarismo ideológico?

Evidentemente, Sánchez es un sectario ideológico, que machaca a los los que no piensan como él. Su principal error es que cree que está haciendo daño al PP o a mí, pero a quien está perjudicando es a Murcia, y eso se le volverá en contra a su partido. Está discriminando, maltratando y chantajeando a una región, únicamente porque no está gobernada por la izquierda.

Sánchez: "Atiborra de millones a Cataluña y no da ni migajas a las CCAA no de izquierdas"

Respecto al Mar Menor, hay una parte que atañe al Estado, pero también es responsabilidad autonómica

El Mar Menor es competencia de todos. En torno al 80% de las competencias son del Estado, que tiene atribuidas las Costas, la Cuenca Hidrográfica y los caudales. El Gobierno regional ha aprobado una ley de protección integral del Mar Menor, destinando 60 millones, pero el problema está en los vertidos. Para que se haga una idea, la semana pasada se estaban vertiendo al Mar Menor 350 litros de vertidos y el Gobierno de Sánchez, que presume de ecologista, no ha hecho nada para frenarlo.

Ha sido muy crítico con el encuentro de Torra y Sánchez. ¿Esa crítica es porque les ha ofrecido 4.000 millones y al resto de CCAA nada?

Ese encuentro fue una vergüenza que roza la ilegalidad. Que el presidente haga caso omiso a una sentencia del Supremo es algo sin precedentes en los 40 años de democracia en España. Lo único que ha hecho el presidente de Cataluña, además de ser inhabilitado, es saltarse la Constitución, vulnerar las leyes, e intentar romper España desde Cataluña y, como premio, el Gobierno le ofrece más de 4.000 millones. El agravio es tremendo respecto a otros presidentes, a quienes se nos castiga y se nos maltrata por cumplir la Constitución. A quienes se saltan la legalidad, se les premia a cambio de millones.

¿Cree que es un pago por adelantado por los Presupuestos?

Sánchez ha perdido el norte, y se dedica a dar prebendas a quienes quieren romper España. Que la gobernabilidad del presidente de España dependa de los que quieren romper nuestro país y, para evitarlo, los inunde de dinero, es vergonzoso. A Cataluña la está atiborrando a millones, y a las CCAA que no somos de izquierdas no nos da ni las migajas; nos asfixia.

Gestión: "Resulta esperpéntico el derroche de pasar de 13 ministros a 23 en menos de 2 años"

Quien no se mueve un milímetro es Torra, que sigue hablando de referéndum de autodeterminación y de independencia

Sánchez está vulnerando la Constitución, poniendo su Presidencia al servicio de gente que está en la cárcel. Estamos asistiendo a un Gobierno que depende de delincuentes y está dispuesto a poner las instituciones del Estado, como la Fiscalía General o la Abogacía del Estado a su servicio. Es algo inaudito y bochornoso.

¿El trasvase Tajo-Segura está condenado a muerte? En Castilla-La Mancha dicen que ya no queda agua, y la herida es mortal para esa región

El Gobierno central lo que está haciendo con su política de aguas es enfrentarnos a unas comunidades con otras. Soy consciente de que Castilla-La Mancha necesita agua, como la necesita la región de Murcia o Aragón, pero la reserva hídrica que hay en España es suficiente para abastecer todos los territorios, porque el agua es de todos los españoles.

¿Qué pasa si se da por liquidado el trasvase Tajo-Segura?

El trasvase Tajo-Segura, por más que quiera el PSOE, no se puede liquidar, ni nosotros vamos a permitir que se liquide. Hay muchísimas fórmulas para que ese trasvase siga siendo viable, y siga aportando los excedentes a otros territorios. Nosotros solo queremos el agua que sobra, y aquí no se desaprovecha ni una sola gota de agua. Hay que llegar a un acuerdo nacional, a un pacto nacional del agua, y buscar puntos de entendimiento en favor del interés general.

Pin parental: "Fue una cortina de humo para tapar el nombramiento de la fiscal general"

Oiga, ¿usted prevé si aprueban los presupuestos, que se pueda llegar a completar la legislatura?

Este es un Gobierno dispuesto a todo con tal de seguir en la Moncloa, y tendremos una legislatura larga, aunque el precio sea romper España y ponerse de rodillas ante los independentistas. Resulta casi esperpéntico ver cómo aquí, en menos de dos años, se ha pasado de 13 ministros a 23, con lo que eso supone de derroche en cuanto a asesores, amigos y amiguetes para acoplar a Podemos

¿A usted qué le parece que se apruebe una ley para regular la eutanasia?

El tema de la eutanasia es una cortina de humo para que se deje de hablar, por ejemplo, del escándalo y el conflicto internacional que puede causar que se acoja en suelo español a la vicepresidenta de un narcorrégimen que tiene prohibido pisar suelo europeo. Para que no habláramos del escándalo, el Gobierno se ha sacado de la manga el tema de la eutanasia, que no es un asunto que preocupe a los españoles. Ese es un debate superado, y que en Murcia tenemos legislado ya con el testamento vital.

La ministra Montero ha dicho que la región de Murcia es financieramente inviable y que tiene que subir los impuestos para sanear las cuentas..

La situación financiera de la región de Murcia la ha creado el Gobierno central. Se inició en 2009 cuando éramos la segunda autonomía de España con menos deuda. A partir de ese año, cuando Zapatero propone un sistema de financiación para alegrar y contentar al presidente de la Generalitat de Cataluña, empieza nuestro endeudamiento. ¿Alguien puede entender que Montero le ponga a una autonomías los mismos objetivos de otra que recibe mil millones más cada año y tiene la mitad de población? Nos están estrangulando, y además nos asfixian.

Casi todas las CCAA se han mostrado en contra de la decisión de Hacienda de no devolverles el IVA de 2017

Lo del IVA clama al cielo, porque es dinero que ya han pagado los ciudadanos en 2017. Son 85 millones de IVA que nos está quitando de manera indebida el Gobierno central. Lo que quieren es que nosotros les financiemos a ellos su malgasto, con esos 2.500 millones que nos van a rapiñar a las CCAA del IVA que ya hemos pagado. Esto es una tropelía más del presidente.

Pero, a cambio, les dejan que sean más flexibles en el techo de gasto...

No nos compensa en absoluto, porque ellos se quedan con nuestro dinero y nos permiten generar más deuda para seguir pagándoles a ellos. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Si quieren gastar más, que se endeude el Gobierno central, pero que nos devuelva a Murcia y a los murcianos lo que es suyo.

Torra: "Se salta la Constitución, pero aquí se premia con millones a los que se saltan la legalidad"

Los que salen mejor parados son los ayuntamientos. ¿Qué le parece que se eleve una décima la regla de gasto y además un dinero extra para el FLA?

Eso es una huida hacia delante, porque lo que se necesita es reformar el sistema de financiación autonómica y que a todos los españoles se nos trate igual. Lo que necesitamos es que un murciano reciba del Gobierno central lo mismo que recibe un catalán para pagar la sanidad, la educación, etc.

¿En qué medida la subida del SMI está afectando a los agricultores?

La subida del SMI está afectando a la industria agroalimentaria, al campo y a la agricultura, cosa que ha reconocido el propio ministro de Agricultura. Sánchez está echando balones fuera, y culpabilizando a las grandes superficies para no hacer frente a su responsabilidad como gobernante. La región de Murcia es la comunidad agrícola por excelencia en España, es la huerta de Europa, productora y exportadora. Una de cada cuatro frutas u hortalizas que se exportan y cultivan en España proceden de Murcia. Yo soy liberal, y no creo en la fijación de precios, pero el Gobierno puede hacer muchísimas cosas por el campo, como, por ejemplo, no favorecer que haya una competencia desleal entre productos de terceros países con España y la UE. En vez de hacer eso, o preocuparse de la PAC, lo que hace es echarle las culpas a todo el mundo.

Si finalmente, como esta negociando el País Vasco, se hace el traspaso de las pensiones, solamente Baleares, Canarias y Madrid serían viables. ¿Qué pasa si se trocea la Seguridad Social, y se rompe la caja única?

Sería una catástrofe. Estamos dando pasos en dirección contraria. Los Estados son mucho más fuertes cuanto más unidos están, y en lugar de tomar medidas que hagan que reforcemos lazos y vínculos de afecto y competenciales, estamos creando un enfrentamiento y una división mayor entre las autonomías y más diferencias entre los españoles. Premiar a unas comunidades frente a otras, diferenciar a unos españoles frente a otros, y que haya más desigualdad entre unos y otros es un error de gravísimas consecuencias. Se está ahondando más en la discriminación, separando a las regiones ricas de las pobres, haciendo más ricas a las más ricas, y más pobres a las más pobres.

¿El pin parental que se está aplicando en Murcia es imposición de Vox?

En absoluto. Vox no nos ha impuesto nada. Todo en la política del pin parental es, de nuevo, una cortina de humo de la izquierda. La autorización familiar en la región de Murcia se lleva aplicando desde agosto y nadie ha dicho nada. Pero, claro, en enero, cuando saltó el escándalo del nombramiento de la fiscal general del Estado a la anterior ministra de Justicia, el Gobierno puso el foco en esto para desviar la atención. Yo me comprometí a que fueran los padres los que decidieran a qué centro educativo irían sus hijos, y que fueran ellos quieren participaran en la elección del cuadro educativo de sus hijos. ¿Me puede explicar alguien cuál es el problema de que, si entra en la clase alguien que no tiene nada que ver con la comunidad docente, los padres y madres lo sepamos?

Pues algunos profesores de Murcia han dicho que esa norma nos retrotrae a la barbarie

Eso lo dicen unos profesores... y otros dicen lo contrario. La inmensa mayoría de los profesores está a favor de la libertad de los padres y las madres.

¿Vox es un compañero de viaje incómodo para usted?

Yo no me fijo si los compañeros son cómodos o incómodos. Hay muchos más murcianos que quieren que gobiernen quienes defendemos políticas liberales y bajadas de impuestos, y quienes garantizamos la libertad y la igualdad, que aquellos que quieren que gobierne la izquierda. Yo estoy cumpliendo el mandato de los murcianos, y si ellos han querido que PP, Cs y Vox nos pongamos de acuerdo, yo me pongo de acuerdo. Creo que los tres coincidimos en cuestiones importantes para la región de Murcia, y mi obligación es que esas coincidencias den sus frutos.

¿Qué le parece la idea del 'España suma' que Feijóo no va a adoptar?

Cada comunidad autónoma tiene sus propias características y debemos respetar también la voluntad de las organizaciones territoriales. Si la radicalidad de izquierdas -socialistas, comunistas, independentistas, secesionistas y proetarras- se une, dispuestos a cualquier cosa para gobernar, los que defendemos todo lo contrario -la unidad de España, que se respete la ley, la Constitución, la libertad la igualdad, la solidaridad-, también debemos estar unidos. El modelo de España Suma me parece bien.

¿Alfonso Alonso ha sido finalmente un candidato por descarte?

Alonso es, en lo que lo conozco, un excelente compañero, y donde él ha estado siempre ha estado bien representado el PP: un gran candidato.

Casado, de momento, no se aproxima a los resultados que obtuvo Rajoy...

Pablo Casado es el líder más solvente que tiene España, el que mejor representa los intereses de los españoles Y cuando empiece a no ir tan bien, cosa que ya se empieza a notar, este país va a necesitar a Casado, que está preparado para llevar otra vez a España por la senda que necesita y que los españoles se merecen.