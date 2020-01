De parados forzosos a ocupados iletrados: cinco curiosidades de la EPA

España tenía a cierre de diciembre 3,2 millones de desempleados y el año terminó con una tasa de paro del 13,78%. Son 22.500 parados menos que a cierre de septiembre, y hubo 92.600 ocupados más durante el último trimestre. Eso sí, el crecimiento de la ocupación se frena, avanza al menor ritmo desde 2014. Este es el resumen de la última Encuesta de Población Activa (EPA) en 15 segundos.

Ahora bien, más allá del dato de siempre, existe la posibilidad de sumergirse en el mar de cifras que arroja el documento y descubrir otros datos curiosos del mercado laboral español. ¿Qué más nos cuenta la EPA?

Casados, divorciados...

Para situarse: de los 19,96 millones de ocupados que tiene España, 10,8 son hombres y 9,15, mujeres. De todos ellos, 16,7 millones son españoles, algo más de tres millones son extranjeros y un total de 712.900 tienen doble nacionalidad. Más datos: la mayor parte de estos trabajadores está casado, un 54%. El 37% es soltero, un 8% está separado o divorciado y tan sólo el 1% es viudo.

¿Cuántos no acudieron a su puesto de trabajo por el nacimiento de un hijo?

Las ausencias injustificadas son cada vez menos comunes. Pero algo totalmente diferente es tener un motivo para no ir a trabajar, y ese es otro de los datos curiosos de los que informa la EPA. La encuesta señala, por ejemplo, que hasta 1,45 millones de personas no acudieron al trabajo durante la semana de referencia analizado. Es evidente que las vacaciones o los días de permiso son la primera causa, la de 711.300 empleados. Pero hasta 565.500 trabajadores no acudieron por motivos de enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Hasta 94.200 justificaron su ausencia debido al nacimiento de un hijo y un total de 13.900 no trabajaron por razones técnicas o económicas, entre los que pueden hallarse factores como las inclemencias metereológicas. La cifra llega a las 1.400 personas y a las 1.500 por huelga laboral o por estar bajo un expediente de regulación de empleo, respectivamente.

Rebuscando entre las cifras se observan otros datos como que de todos los ocupados que hay en la actualidad, 19,96 millones, cerca de 36.300 personas no saben ni leer ni escribir, es decir, son analfabetos. Esta característica se concentra, sobre todo, en el grupo de edad que va de los 45 a los 49 años.

En cambio, otros 8,8 millones aseguran haber alcanzado un nivel de educación superior.

Hombres y mujeres casi por igual desean cambiar de trabajo

Mejorar las condiciones laborales, encontrar un empleo más adecuado a la información recibida... Hay muchos motivos por los que plantearse un cambio profesional. De todos los trabajadores que tiene España, más de un millón busca activamente otro puesto.

Hombres y mujeres casi por igual desean cambiar de trabajo: 534.600 varones y 609.900 hembras confiesan haber consultado ofertas de empleo en los últimos tres meses. Y a la hora de elegir un nuevo empleo, uno de los factores que más se tiene en cuenta es el tipo de jornada.

También hay otro dato a tener en cuenta: de los 19,96 millones de trabajadores, 2,13 millones desearía trabajar más horas de las que emplea, y unos 814.800 desearía trabajar menos horas, con la reducción proporcional de ingresos que ello implicaría.

"Si te enteras de algo..."

Cada vez más parados se encomiendan a sus amigos y familiares para que les ayuden a conseguir una oportunidad laboral. De los 3,19 millones de desempleados que tiene el país, un 76% confiesa haber echado manos de sus allegados en los últimos tres meses para buscar empleo, según la encuesta.

Lo cierto es que pueden ser de gran ayuda, ya que es más fácil que hagan llegar a sus superiores o al departamento de personal de su empresa un nuevo currículum para que se tenga en cuenta.

¿Y qué otras técnicas usan para buscar trabajo? Cerca de siete de cada diez desempleados confiesan haber acudido a la empresa para dejar el CV ya que, según los expertos en materia laboral muchas compañías valoran este paso para demostrar que se es una persona con iniciativa. En cambio, menos de la mitad de los desempleados asegura haber acudido a una oficina pública de empleo.

Al margen de amigos y familiares u oficinas del servicio de empleo, unas 28.000 personas se encontraban en el cuarto trimestre, según la EPA, esperando el resultado de unas oposiciones y hasta 24.900 aseguró haber buscado terrenos, locales o materiales para establecerse por su cuenta.