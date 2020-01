Silvia Taulés analiza en su nuevo libro 'Vapeo' los últimos estudios científicos para "despejar" dudas a quienes apuestan por este método para dejar de fumar

La periodista Silvia Taulés ha publicado 'Vapeo. Más ventajas que inconvenientes', una actualización del que fuera el primer libro publicado en España acerca del uso, sus consecuencias, ventajas e inconvenientes de este método del que relata que cada vez se suman más fumadores con el objetivo de dejar el tabaco.

Esta segunda edición revisada y actualizada acaba de salir a la venta e incorpora recientes estudios científicos sobre el cigarrillo electrónico, a la vez que pone al día la legislación actual. Publicado por Amat editorial y prologado por el doctor Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma por la Reducción del Daño por Tabaquismo, recoge entrevistas a médicos especializados en la lucha contra el tabaco. También aporta la experiencia de usuarios del cigarrillo electrónico y de la propia Silvia Taulés.

Con la publicación de 'Vapeo. Más ventajas que inconvenientes' la autora pretende despejar las múltiples dudas que se presentan a la hora de quienes optan por el cigarrillo electrónico para dejar de fumar o, en un principio, para reducir el consumo de tabaco.

Recoge posturas a favor y también en contra. Además de entrevistar al cirujano oncológico Fernández Bueno, también incluye el punto de vista del doctor Josep Maria Ramon, jefe del servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Este facultativo fue el responsable, en 1993, de la puesta en marcha de la Unidad de deshabituación tabáquica del citado centro hospitalario, en la que trata cada año a más de quinientos nuevos fumadores y es un referente en España.

Explica que ha comprobado la efectividad del cigarrillo electrónico para dejar de fumar, por lo que lo recomienda a sus pacientes que no lo han logrado con otros métodos, y considera que España es el país de la UE más beligerante contra los dispositivos de vapeo, a pesar de la estricta y rigurosa legislación europea vigente.

Tanto Fernando Fernández Bueno como Josep Maria Ramon reclaman, en sus entrevistas en 'Vapeo. Más ventajas que inconvenientes', más estudios acerca de los cigarrillos electrónicos, pero consideran que las evidencias científicas de las que ya se dispone dejan claro que vapear es un 95% menos dañino que fumar.

Consideran, además, que las autoridades sanitarias españolas deberían actuar como lo hacen en la mayoría de los principales países de la UE y citan como modelo a seguir el caso del Reino Unido, donde el servicio público de salud incluye el cigarrillo electrónico como método efectivo para dejar el tabaco.

Según explica en el prólogo el doctor Fernández Bueno, "en este libro se analiza todo el mundo que envuelve a los cigarrillos electrónicos y sus líquidos, sus inicios y evoluciones, los datos actuales. El lector podrá aprender sobre los productos del vapeo y sobre todo cómo conseguir abandonar el hábito tabáquico utilizando un producto, que se creó en China en 2004, para eliminar el tabaquismo de la sociedad. Igualmente descubrirá qué es la reducción de daños por tabaquismo, cuáles son las pautas que han seguido diferentes países para reducir sus niveles de tabaquismo, especialmente en la población juvenil".

También actualiza la regulación de su uso, que la autora indica que en la UE es muy clara, rigurosa y no permite situaciones de riesgo como se han dado últimamente en Estados Unidos. Su objetivo es que la lectura del libro despeje dudas como, indica, que vapear no es fumar, puesto que no se utiliza tabaco ni existe combustión.