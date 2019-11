¿Por qué los españoles apenas ahorran para la jubilación? Solo los rusos dedican menos dinero para su retiro

La jubilación es uno de los problemas que más preocupa en nuestro país, ya que más de una cuarta parte (28%) de la población española considera que no está ahorrando lo suficiente antes de jubilarse. Esta preocupación puede ser justificada, pues España es el segundo país del mundo que menos dinero reserva para la jubilación. Los españoles confían en el apoyo de la familia y en el gobierno para mantener su poder adquisitivo una vez que su carrera laboral haya finalizado.

Según el Estudio Global de Inversión 2019 de Schroders, que encuestó a más de 25.000 inversores en 32 lugares de todo el mundo (incluyendo 1.100 en España), los inversores globales ahorran una media del 15,3% (incluyendo las contribuciones de las empresas) de sus ingresos para la jubilación, (un 14,9% en Europa), mientras que los españoles ahorran un 11,2%.

Sólo los rusos ahorran menos, aunque la diferencia es insignificante (11,1%). En el otro extremo se encuentran países como Austria y Suiza, donde los inversores están ahorrando una media del 21,6% y el 21,3% de sus ingresos, respectivamente.

Aunque el informe no lo destaca, uno de los factores que podría estar detrás la ausencia de ahorro de los españoles es la elevada tasa de sustitución del sistema de pensiones públicos en España, que a día de hoy asegura unos ingresos que representan el 72,5% de salario medio de la carrera laboral del jubilado. Esta elevada tasa de reemplazo podría desincentivar el ahorro para el retiro en el caso de los españoles.

Los españoles admiten que se sienten desincentivados a ahorrar más para su jubilación, entre otras razones, porque no saben qué opciones tienen para hacerlo (12%), creen que contarán con el apoyo de la familia y el gobierno (12%) o porque simplemente confían en que les seguirá yendo bien en el futuro (12%).

Sin embargo, es alentador que la gran mayoría de los españoles no jubilados (95%) piense que hay factores que los animarían a ahorrar más para la jubilación: casi un tercio (32%) reconoce que si contara con más información para saber cuánto dinero necesitan para lograr el estilo de vida que desean durante la jubilación, ahorrarían más para conseguirlo.

A pesar de estar más lejos de su jubilación, en España los millennials son los que ahorran una proporción mayor (11,8%) de sus ingresos anuales, en comparación con las generaciones mayores; la Generación X (11,1%) y los baby boomers (9,4%).

Casi un tercio (32%) de los españoles reconoce que asumen mayores riesgos con sus ahorros personales que con sus ahorros para la jubilación, frente al 22% que asume más riesgos con el dinero que gastan en la jubilación que con sus ahorros personales. Además, en nuestro país, los baby boomers (14%) son menos propensos a tomar riesgos con sus ahorros para la jubilación, en comparación con los millennials (24%) y la Generación X (27%), ya que asumen que les queda menos tiempo para jubilarse.

Otra conclusión interesante es que a nivel mundial, el 24% de las personas no jubiladas (28% en España) están preocupadas por no estar ahorrando suficiente dinero para la jubilación. Por generaciones y en términos globales, los baby boomers son los que más temen no tener suficiente dinero ahorrado para la jubilación. Específicamente, el 33% de los inversores globales entre los 51 y 70 años están preocupados por la cantidad de dinero que están ahorrando, en comparación con el 21% de los millennials. Estos porcentajes aumentan en el caso de España, donde el 38% de la población del baby boom y el 25% de los millennials dudan que estén ahorrando lo suficiente para después de su vida laboral.

Con una población mundial cada vez más envejecida, a nivel regional, los inversores de Asia y Europa se muestran más preocupados por no haber ahorrado lo suficiente; en concreto, el 26% y el 25% dudan de la cantidad de dinero que han reservado para la jubilación, en contraste con el 22% de los inversores del Continente Americano.

A pesar de estos recelos, una vez jubilados, la gente de media en todo el mundo espera poder gastar cada año un 10,3% de sus ahorros destinados a la jubilación y no quedarse sin dinero. Esto pone de relieve que existe un desajuste entre las disposiciones que están haciendo actualmente de cara a la jubilación y lo que esperan gastar cuando se jubilen.

De hecho, una cuarta parte de la población mundial incluso piensa que podría disponer de al menos un 15% de sus ahorros cada año cuando estén jubilados y no quedarse sin dinero. Los inversores en India fueron, en promedio, los más confiados, esperando poder retirar un 15% anual, comparado con el 7,3% de los inversores japoneses. Los españoles se encuentran entre ambos extremos, ya que consideran que podrán retirar de media cada año el 9,4% de sus ingresos para la jubilación. Este porcentaje está ligeramente por debajo del 9,8% de la media europea.

"Este estudio muestra dos conclusiones preocupantes. La primera es que los españoles no están ahorrando suficiente, la segunda implica que la población en general, y los españoles en concreto, no están siendo realistas sobre el estilo de vida que quieren disfrutar cuando se jubile", destaca el informe.

"Con una esperanza media de vida actual de 82 años en España, aunque nos jubilásemos con 67 años, nos quedarían al menos 15 años de vida. Si retiramos, como se indica en el estudio, un 10% anual, es prácticamente imposible que después de los 10 primeros años nos quede dinero", argumentan los economistas de esta firma.