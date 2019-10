EEUU: las ventas pendientes de viviendas subieron un 1,5% en septiembre, mejor de lo esperado

Las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos subieron un 1,5% en septiembre, frente a la subida del 1,4% que registraron el mes anterior. El consenso de analistas esperaba que el incremento del noveno mes se moderara al 0,9%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado el dato a través de un escueto mensaje en Twitter. Ha calificado la subida como "buena".

También ha hecho mención al índice de confianza de The Conference Board, que, según él, ha sido "muy bueno" pese a no cumplir con las expectativas de los analistas. "¡La economía marcha bien!", ha añadido el mandatario en su tuit, haciendo un juego de palabras con una expresión que podría traducirse igualmente como "¡La economía mola!".

Consumer Confidence number very good. Housing sales in September up nicely. Economy Rocks!