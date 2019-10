EEUU: el índice de confianza de Conference Board cae en octubre frente la subida esperada

La confianza de los consumidores de Estados Unidos registra en octubre una caída hasta los 125,9 puntos desde los 126,3 (dato revisado desde los 125,1 anteriores), según recoge el indicador elaborado por The Conference Board. El consenso de analistas esperaba que se situase en los 128 enteros.

Pese a que incumple las expectativas del mercado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra el dato. En un escueto mensaje publicado en Twitter asegura que es dato "muy bueno".

También ve como "buena" la subida de las ventas de viviendas pendientes en el país en septiembre. "¡La economía marcha bien!", ha añadido el mandatario en su tuit haciendo un juego de palabras con una expresión que podría también traducirse como "¡La economía mola!".

Consumer Confidence number very good. Housing sales in September up nicely. Economy Rocks!