Trump advierte a China de que será más duro si es reelegido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha felicitado por la buena marcha de las negociaciones comerciales con China y ha advertido al gigante asiático de que si estas se prolongasen más allá de las elecciones presidenciales será más duro tras una hipotética reelección.

"Nos está yendo muy bien en nuestras negociaciones con China. Si bien estoy seguro de que les encantaría tratar con una nueva Administración para poder continuar con su práctica de 'estafa a EEUU'", ha afirmado Trump a través de la red social Twitter.

We are doing very well in our negotiations with China. While I am sure they would love to be dealing with a new administration so they could continue their practice of "ripoff USA"($600 B/year),16 months PLUS is a long time to be hemorrhaging jobs and companies on a long-shot....