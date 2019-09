UGT urge a pactar un Gobierno que saque los Presupuestos y anule la reforma laboral

Madrid, 2 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido hoy al PSOE y Unidas Podemos a que alcancen un acuerdo para formar Gobierno, evitando así la repetición de elecciones, y que sitúen como puntos principales la aprobación de unos Presupuestos y la derogación de la reforma laboral.

"Hemos vuelto de las vacaciones peor de lo que nos fuimos", ha dejado claro Álvarez en un encuentro con los medios, ya que "si no hay Gobierno, las cosas no siguen igual, empeoran. Si no se toman medidas, empeoran".

Y por ello, "no se deberían repetir las elecciones generales" y antes del 23 de septiembre debería haber un Gobierno, ha dejado claro el líder de UGT, por lo que es necesario un Ejecutivo "fuerte" con un programa de Gobierno comprometido con los ciudadanos, "que empiece a revertir la situación actual".

A juicio de Álvarez, "no es muy coherente no hacer Gobierno en julio y hacerlo en septiembre. Tampoco hacer una propuesta en julio y no mantenerla".

Un Ejecutivo nacido del apoyo de Unidas Podemos debería abordar urgentemente unos Presupuestos Generales del Estado, basados en los fallidos de 2019, aunque "mejorados" y con más medidas fiscales, porque "se mire por donde se mire, España paga pocos impuestos, el fraude es elevado y hay pocos mecanismos para luchar contra él".

Asimismo, ha pedido la derogación de la reforma laboral, incluyendo entre los puntos a anular, además de la prevalencia del convenio o la ultraactividad, otros relativos al despido, que restrinjan las causas objetivas y que se obligue a las empresas a lograr una autorización administrativa previa.

"Sin derogación no hay solución", ha resaltado Álvarez, que ha asegurado que no iniciará reuniones de diálogo social para abordar un nuevo estatuto de los trabajadores si no se modifica previamente la legislación laboral actual.

"Que no nos busquen para nuevos estatutos si no hay derogación previa", ha dicho, al tiempo que ha amenazado con "consecuencias" sindicales, es decir, con movilizaciones.

Al margen de que se configure un nuevo Gobierno, Álvarez ha considerado urgente tratar de abordar la revalorización de las pensiones, porque si nada lo impide, el 1 de enero subirán un 0,25 %, tal y como establece la ley.

"Estamos acostumbrados a que la capacidad de invención jurídica no tiene límites", ha bromeado Álvarez, al tiempo que ha añadido que "si hay luz jurídica, UGT aunque alumbre poco le dará el visto bueno, porque sería una canallada que las pensiones no suban con el IPC".

Una vez configurado un Gobierno, ha pedido la derogación de la reforma de las pensiones del PP, con su índice de revalorización y su factor de sostenibilidad, así como el impulso de un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, que ligue el alza de las pensiones al IPC y aborde la financiación de la Seguridad Social.