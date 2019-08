El Gobierno publica la adjudicación del programa del Imserso pese al recurso de Mundosenior

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha publicado hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación de los tres lotes que integran el programa de Turismo Social. El Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social asegura que, siguiendo los plazos establecidos por la ley de contratos públicos, en 15 días, el Imserso procederá a la firma definitiva del contrato.

De esta forma, el Gobierno sostiene que el procedimiento sigue adelante pese a que Mundosenior, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Barceló y Globalia, haya presentado un recurso ante el Tribunal de Administración de Recursos Contractuales (TARC) por su exclusión de la adjudicación de uno de los tres lotes de los viajes.

Con esta publicación, continúa el procedimiento administrativo relacionado con la adjudicación y comienzo del programa, de acuerdo con el calendario establecido. Fuentes del Ministerio aseguran que el inicio de la temporada 2019/2020 se hará "con total normalidad" en la primera quincena de octubre.

Mundosenior sostiene que no se le dio margen para subsanar algunos errores en su oferta

El informe confirma las tres adjudicaciones que propuso el Imserso pasado 2 de agosto, tras la finalización del proceso de valoración. El Lote 1, de turismo costa peninsular, se adjudica a Iberia Lae. El Lote 2, de turismo costa insular se adjudica a Avoris Halcón. El Lote 3, de turismo interior, se adjudica a Avoris Halcón. Mundosenior, la empresa que formuló el recurso esta semana, está formada por Halcón Viajes (Globalia) y Avoris (Barceló).

Mundosenior sostiene que no se le dio margen para subsanar algunas deficiencias subsanables de su oferta y "para cubrirse las espaldas si no llegara a un acuerdo con Mundiplan". Si Mundosenior no recurriera ahora se expondría a una posible pérdida del lote de islas. No obstante, fuentes de la compañía han asegurado que Mundosenior podría retirar su recurso si llegase a un acuerdo con Mundiplan.

El programa

Unas 900.000 personas participarán durante la próxima temporada en el Programa de Turismo del Imserso. El precio de los paquetes oscila dependiendo del destino y de la duración de la estancia. Existen paquetes de 4, 5, 6, 8, 10 y 15 días. El 65% de los pensionistas que participan en el programa de viajes del Imserso cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros/mes.

Este año, como novedad, existe una reserva del 1% de las plazas subvencionadas al 50% para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez del sistema de la Seguridad Social.

El Programa de Turismo Social del Imserso para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 asciende en su totalidad a 1.142.365.995,76 euros, IVA excluido. Esta cifra incluye tanto la aportación del Imserso (20,39%) como la de los beneficiarios (79,61%).