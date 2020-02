¿Qué sabe la DGT de nuestro coche y quién puede acceder a esa información?

La DGT tiene cada vez más información de todos y cada uno de los vehículos que existen legalmente en España, información que está a disposición de cualquier ciudadano interesado en un coche en concreto, muy frecuente cuando se quiere comprar. Se conoce como el Informe de Vehículo que se puede solicitar en distintos formatos y con distinto coste: reducido, completo, de datos técnicos, de cargas, vehículos a mi nombre y de vehículos sin matricular.

La última gran incorporación a esta información pública es el historial de reparaciones gracias a la plataforma librotaller.com, desarrollada por Cetraa (Asociación de talleres) en colaboración con la DGT que permite a todos los talleres españoles registrar en los servidores de la DGT las acciones de mantenimiento y reparación, especialmente las realizadas sobre los elementos de seguridad del vehículo.

De esta manera, el registro de reparaciones queda, por un lado, a disposición de los ciudadanos en el Informe del Vehículo y por otro, a disposición de los talleres a través de la herramienta de consulta de la plataforma. Faconauto, la patronal de los concesionarios oficiales, se acaba de adherir a la plataforma librotaller.com

Según señalan Faconauto, la mejora de la seguridad vial y el medioambiente mediante la incentivación de los mantenimientos preventivos son dos de los principales objetivos del proyecto. Además, se quiere ayudar en la lucha contra el fraude en los cuentakilómetros, al registrar en la base de la DGT el kilometraje de los vehículos, y contra los talleres clandestinos, al quedar la plataforma fuera de su alcance.

Igualmente, supone para el taller una útil herramienta de trabajo que le permite acceder tanto al historial de reparaciones como al historial de ITV de los vehículos. De esta forma, se genera y fomenta la transparencia en el mercado de los vehículos de ocasión. Los compradores podrán consultar el historial de reparaciones y mantenimientos, influyendo por tanto en la valoración de los vehículos.

Pero, ¿qué es el informe de vehículo?

Existen distintos tipos de informes que se pueden obtener de la DGT referente a un vehículo: reducido, completo, de datos técnicos, de cargas, vehículos a mi nombre y de vehículos sin matricular. Salvo el caso del informe de vehículos a mi nombre, que necesitas ser el titular del vehículo o una tercera persona autorizada en su nombre para descargarlo, el resto de informes están disponibles para cualquier persona, sea o no el titular del vehículo.

Desde la DGT aconsejan que antes de adquirir un vehículo, se les solicite un informe completo a fin de verificar la existencia de embargos, precintos, procedimientos concursales o cualquier otra carga de naturaleza administrativa o judicial. También se proporcionará datos acerca de la vigencia de la inspección técnica u otros datos técnicos.

¿Qué datos se pueden obtener?

Del titular: Identifica la filiación o razón social del titular. En el caso de que el vehículo conste a nombre de varios cotitulares, se identificará a cada uno de ellos. Si aparece Renting: SI significa que el vehículo pertenece a una empresa de renting.

Del vehículo: datos básicos para identificar el vehículo como el bastidor, marca, modelo, fecha de matriculación. Además se identifica si el vehículo consta en servicio de Renting, y el municipio en el que abona el impuesto de circulación (IVTM).

Seguro Obligatorio: si el vehículo consta como asegurado, y el nombre de la compañía aseguradora.

ITV: Número de inspecciones del vehículo, identificando la fecha de realización de las inspecciones, la estación ITV que lo hizo, los defectos detectados, los plazos de caducidad ITV, así como el kilometraje en aquellos casos en que la estación ITV remitió a la DGT dicha información. La revisión puede ser favorable, desafavorbale, caducada y negativa.

Historial de bajas: Si el vehículo está de baja en el momento en que se ha solicitado en informe, si lo ha estado, indicando el motivo y el período de la baja. Los vehículos que estén en situación de baja, ya sea temporal o definitiva, no están autorizados a circular hasta que se den de alta de nuevo.

Lecturas del cuentakilómetros: Lecturas del cuentakilómetros que han sido reportadas a la DGT, indicando la fecha de la lectura y el origen de la misma, ya sea una estación ITV, una declaración voluntaria del titular, lecturas de talleres, etc. No obstante, la DGT aclara que no se hace responsable de la veracidad de las lecturas ya que han sido facilitadas por entidades ajenas.

"Vehículo con denegatoria": Si aparece el texto Incidencia denegatoria la DGT recomienda informarse en la oficina de Tráfico de las causas de este estado. Puede significar que el vehículo tiene algunas restricciones a subsanar antes de poder vender o hacer cualquier otro trámite. En Tráfico orientarán sobre posibles causas de esta denegatoria en "cargas o gravámenes"

Cargas o gravámenes: Muy importante si se pretende comprar el coches. Pueden se las siguientes:

- Embargo: Indica la existencia de una carga sobre el vehículo ordenada por una Autoridad judicial o administrativa para garantizar el cobro de una deuda que tiene el titular del vehículo. La existencia de un embargo no impide la transferencia del vehículo, aunque continuará el embargo.

- Reserva de Dominio: Indica que el vehículo se adquirió mediante un contrato de venta a plazos en el que, el vendedor o la entidad financiera y el comprador, acordaron que la transmisión de la propiedad del vehículo no se producirá hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio.

- Renting: Contrato de arrendamiento en virtud del cual, una persona utiliza un vehículo propiedad del arrendador. Una vez finalizado el plazo del arrendamiento, el vehículo deberá ser devuelto a la entidad arrendadora.

- Precinto: Una Autoridad judicial o administrativa ha solicitado que se impida la circulación del vehículo así como la inmovilización del mismo.

- Leasing: Indica que, a través de un contrato de arrendamiento con opción de compra de un vehículo, el arrendatario puede adquirir la propiedad del vehículo mediante el pago de cuotas mensuales y de una cuota residual al finalizar el contrato.

- Hipoteca Mobiliaria: Está gravado con una carga en garantía del pago de un crédito. Si el crédito está cancelado, se debe solicitar del acreedor la documentación necesaria para cancelar también la hipoteca.

Información técnica: Datos como potencia, combustible, dimensiones del vehículo, masas máximas, plazas .

Historial de titulares: Número de titulares –personas físicas o jurídicas- que ha tenido el vehículo, identificando las fechas.

Información Medioambiental: DGT ha querido dar especial relevancia a los datos medioambientales del vehículo tales como Combustible, Consumo medido en Wh/Km que indica el gasto de energía eléctrica por kilómetro, categoría vehículo eléctrico (puro o híbrido) y Autonomía eléctrica con el rendimiento máximo de las baterías eléctricas medido en kilómetros.

Seguridad del vehículo: Medios según las calificaciones de Euro NCAP (Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos) apoyado por varios gobiernos europeos, muchos fabricantes de vehículos y organizaciones relacionadas con el sector automoción de todo el mundo. Ha creado un sistema de valoración de seguridad de hasta cinco estrellas para ayudar a comparar vehículos con más facilidad e identificar los vehículos más seguros

¿Qué tipos de Informes hay?

Informe reducido: de carácter gratuito. Ofrece información sobre la fecha de la primera matriculación en España del vehículo y si hay alguna incidencia que impedirían la transferencia del vehículo o su circulación.

Informe completo: Incluye toda la información administrativa, identificación del titular, municipio donde está domiciliado el vehículo, historial de ITV, kilometraje, número de titulares, cargas así como datos técnicos, puntuación EuroNCAP (seguridad medido con estrellas, hasta cinco) y mantenimiento respecto al vehículo solicitado.

Informe datos técnicos: Este informe incluirá unos datos básicos de identificación del vehículo, así como toda la información técnica del vehículo como potencia, combustible, masas máximas, historial de inspecciones ITV, resultado EuroNCAP, etc.

Informe de cargas: Aporta unos datos básicos de identificación del vehículo, así como información sobre las cargas o limitaciones de disposición que pudieran constar en el Registro de vehículos para el vehículo consultado y afectar, por ejemplo, a un cambio de titularidad.

Informe vehículos a mi nombre: Este informe o certificado, reflejará los vehículos que en el momento de la consulta consten a nombre del interesado. Únicamente se reflejarán los datos de los vehículos activos, que no estén en situación de baja. En este caso, sí es preciso ser el titular del vehículo o una tercera persona autorizada en su nombre para poder solicitarlo.

Informe vehículos sin matricular: El objetivo de este informe es certificar si consta registrado en Tráfico un vehículo sin matricular.

¿Qué se necesita para pedir el informe?

Para el informe reducido, únicamente conocer la matrícula del vehículo o el número de bastidor del vehículo que se desea consultar y para el detallado es preciso abonar la tasa 4.1 y tener localizado el número de la misma (aparece al final de la documentación que aporta la DGT una vez abonada la tasa). Para el informe de vehículos a tu nombre, será necesario el número del DNI del titular.

Internet. Si se quiere obtener online, se debe tener el certificado digital DNI electrónico o un código mediante Cl@ve que DGT remitirá a las 24 horas de solicitarlo.

a) Para obtener el informe reducido:

- Acceder a la pestaña de informe reducido y seleccionar "certificado digital" o "cl@ve".

- Introducir el número de la matrícula y la DGT devolverá el correspondiente informe

- Descargar el informe solicitado.

b) Para obtener cualquiera de los informes detallados:

- Comprar una tasa 4.1 por informe solicitado con un coste de 8,5 euros

- Accede al tipo de informe detallado, seleccionando "certificado digital" o "cl@ve".

- Seleccionar el tipo de informe que se desea obtener (completo, datos técnicos, cargas, vehículos a mi nombre, vehículos sin matricular)

- En caso de ser necesario, introducir el número de la matrícula, el bastidor del vehículo o el NIVE (número de identificación del vehículo)

- Introducir el número de la tasa adquirida previamente.

- Descargar el informe solicitado.

Oficina de Tráfico. Es preciso cita previa por internet o el teléfono 060. Una vez en la oficina se deberá aportar la siguiente documentación:

- Cumplimentar la solicitud en el impreso oficial, que se puede descargar en la página de la DGT u obtenerla en una oficina de Tráfico.

- En el caso de solicitar el informe de vehículos a tu nombre también será necesaria la identificación del interesado: Personas físicas: documento oficial que acredite tu identidad y domicilio (DNI, permiso de conducción español, tarjeta de residencia, pasaporte más Número de Identificación de Extranjeros). Personas jurídicas: tarjeta de identificación fiscal y acreditación de la representación e identidad del que firme.

- Indicar en la misma solicitud el motivo por el que se solicita el informe del vehículo.

¿Cómo abonar la tasa?

Salvo el caso del informe de vehículos a mi nombre, el resto de informes está disponible para cualquier persona, sea o no el titular del vehículo con un coste de 8,5 euros, con excepción del informe reducido. A la hora de solicitar el informe, la DGT pide el número de la tasa que se ha comprado, un número de 12 cifras que está en la última página del justificante de compra. La tasa 4.1 se puede pagar:

Por internet, a través de la aplicación de pago de tasas de la DGT. A la hora de confirmar la compra se necesitará un certificado digital o DNI electrónico en vigor. Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito de una entidad financiera adherida al pago de tasas con tarjeta, o con cargo en cuenta bancaria. Pero se ha de ser titular, cotitular o estar autorizado en su banco para que autoricen el cargo del importe del pago de las tasas. El pago electrónico puede hacerse antes de ir a realizar el trámite y luego descargar el justificante de la tasa abonada donde se puede encontrar el número de tasa número de la tasa

Presencialmente, en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico con cualquier tarjeta de crédito o débito, en el mismo momento de realizar el trámite, pero nunca en efectivo. Igualmente, se puede abonar en cualquier entidad financiera adherida al pago de tasas, en efectivo o con cargo en cuenta bancaria. En este caso, hay que completar un formulario de autoliquidación conforme el modelo 791 que se puede obtener en la Jefatura de Tráfico o por internet.