La DGT, abierta a que las 8 horas de clases de "sensibilización" para obtener el carnet sean `online'

Uno de los proyectos estrella del director general de Tráfico, Pere Navarro, actualmente en funciones, es exigir ocho horas de clases presenciales para impartir una formación de "sensibilización" para poder sacarse el carné de conducir tal y como se contempla en el borrador de reforma del Reglamento General de Conductores. Sin embargo, Navarro ha dejado la puerta abierta a que esta formación pueda hacerse de forma online, siempre que se demuestre su eficacia en la búsqueda de una mayor sensibilización de los futuros conductores hacia la necesidad de ser prudentes al volante. |El carnet presencial encarecería el cote en 444 euros, según la PAD.

El responsable de la DGT, muy volcado con la reducción de la siniestralidad vial, siempre ha defendido la necesidad de que estas ocho horas de formación sean de forma presencial, tal y como se hace actualmente en los cursos de recuperación de puntos.

Sin embargo, según explican a Ecomotor fuentes de la Plataforma de Autoescuelas Digitales (PAD) que se han reunido con la DGT recientemente, Navarro -a pesar de mostrar su intención de que esta formación se realice de forma presencial- propuso a la plataforma que le presenten un programa de formación online para valorar su viabilidad. En definitiva, que elaboren un "curso online piloto" para entregárselo en una próxima reunión que se realizará, eso sí, después de las elecciones del 10 de noviembre.

Desde la Plataforma de Autoescuelas Digitales insisten en que no están en contra de esta formación de "sensibilización" a los futuros conductores; es más, la consideran muy necesaria. Sin embargo, no entienden porque, en plena era digital en la que la formación digital (e-learning) está asentada y demostrada su eficiencia, esta "sensibilización" no pueda alcanzarse mediante unos cursos online de calidad.

Modelo sin definir

De momento, la DGT no ha aclarado cómo serían exactamente estas ocho horas de formación, aunque Pere Navarro ha dejado caer en varias ocasiones que sería algo similar a los cursos de recuperación de los puntos del carnet.

Estos cursos están inmersos en la polémica, incluso judicial, por la forma en que se han licitado las licencias para poder impartirlos. En ningún momento se ha puesto en entredicho ni la necesidad de los cursos de recuperación, ni la eficiencia de los actuales. El problema surge en el cómo se han concedido las licencias a ciertas autoescuelas más grandes, dejando al margen a las más pequeñas que han recurrido el concurso.

De aquí que surjan ciertas dudas, no sólo por parte de las autoescuelas digitales, -también por parte de las pequeñas que se han quedado fuera de los cursos de recuperación puntos-, ante el posible modelo que la DGT pueda imponer a la hora de exigir una formación de ocho horas para los futuros conductores que se quieran sacar el carnet.

Si Tráfico quiere reproducir el mismo curso que actualmente se imparte para la recuperación de puntos en el caso de los futuros conductores, se complicará mucho la viabilidad de las autoescuelas más pequeñas. No obstante, si se abre la puerta a que estas ocho horas se puedan hacer mediante materiales online, siempre de calidad que garanticen que realmente los alumnos los han cursado, se podría salvar este hándicap para la mayoría de las autoescuelas, digitales o tradicionales. No obstante, desde la PAD reconocen que la mayor preocupación por parte de Tráfico surge ante la necesidad de que los alumnos interactúen con los formadores.

Mejor servicio a los estudiantes

Desde la Plataforma de Autoescuelas Digitales señalan también la facilidad que se daría a los aspirantes a sacarse el carné. Por un lado, se ahorraría a muchos el tener que desplazarse a ciertos centros a cursar esta formación, algo que no es fácil especialmente en entornos rurales, pero que además, supone un engorro, especialmente para los jóvenes de la cultura digital.

Supondría también un ahorro en el proceso de obtención del carné, pues desde la PAD recuerdan que el precio de un curso de recuperación de puntos ronda los 400 euros

Pero, por otro lado, supondría también un ahorro en el proceso de obtención del carné, pues desde la PAD recuerdan que el precio de un curso de recuperación de puntos ronda los 400 euros, por lo que de llevarse a cabo de forma presencial, acarrearía un aumento del coste final de la obtención del carnet de conducir.

Anexo IX

El borrador del Real Decreto por le que se modifica el Reglamento General de Conductores, pendiente de aprobación, establece en el Anexo IX en los siguientes términos:

Quince. Se crea el ANEXO IX, "Formación presencial obligatoria requerida para ser admitido a las pruebas de control de conocimientos para la obtención de permisos de conducción", con la siguiente redacción:

"1. Objetivo de la formación: la formación presencial obligatoria tendrá como objetivo concienciar sobre la necesidad de adoptar conductas al volante de respeto hacia el resto de usuarios de las vías, impulsando valores que fomenten la convivencia y sensibilizar sobre las graves consecuencias que tienen los accidentes de tráfico y la responsabilidad del conductor en los mismos.

2. Prueba de control de conocimientos común: Para ser admitido a la prueba de control de conocimientos común el aspirante deberá acreditar haber recibido 8 horas de formación presencial sobre las siguientes materias:

a) Los accidentes de tráfico, un problema de salud pública; la dimensión real de los accidentes de tráfico y los problemas sociales y económicos que generan. Principales lesiones ocasionadas por causa de los accidentes de tráfico.

b) Grupos de riesgo: especial referencia a los jóvenes. Vulnerables: apreciar los grupos de personas más sensibles a las consecuencias del tráfico y las medidas a adoptar para su protección.

c) Factores de riesgo: Velocidad, alcohol, drogas y fármacos.

d) Distracciones al volante: El uso del teléfono móvil.

e) La importancia del uso del casco, cinturón y sistemas de retención infantil así como otros elementos de protección.

f) El respeto a las normas de circulación. Principios y valores que deben inspirar nuestro comportamiento en la vía pública.

Se incluirá en todo caso testimonios de víctimas accidentes de tráfico que podrán ser presenciales o por medios audiovisuales.

3. Prueba de control de conocimientos específicos.

1º Para ser admitido a las pruebas de control de conocimientos específicos para los permisos de las clases AM, A1 y A2 (motos) el aspirante deberá acreditar haber recibido la siguiente formación presencial:

a) Principales factores de riesgo asociados a la conducción de estos vehículos: 2 horas de formación adaptada a cada tipo de permiso.

b) Técnicas de conducción. 2 horas de formación adaptada a cada clase de permiso

c) Utilización de equipos de protección y consecuencias en caso de no utilizarlos o de utilizarlos de forma incorrecta: 2 horas de formación adaptada a cada clase de permiso.

2º Para ser admitido a las pruebas de control de conocimientos específicos para los permisos de las clases C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E o D+E el aspirante deberá acreditar haber recibido 2 horas de formación presencial sobre los principales factores de riesgo asociados a la conducción adaptada a cada clase de permiso.

4. La realización de la formación obligatoria recogida en este anexo deberá acreditarse una sola vez por cada clase de permiso.

5. Estarán exentos de realizar la formación presencial obligatoria quienes acrediten haberla realizado por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

a. Quienes soliciten permiso de la clase C y sean titulares de la clase C1.

b. Quienes soliciten permiso de la clase D y sean titulares de la clase D1.

c. Quienes soliciten permiso de la clase C1 + E, C + E, D1 + E o D + E y sean titulares de alguna de las clases C1 + E, C + E, D1 + E o D + E.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en este anexo, podrán ser objeto de formación presencial las materias sobre las que versa cada una de las pruebas de control de conocimientos, enumeradas en el Anexo V B)."