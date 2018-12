Las claves para circular por Madrid este miércoles: tengo (o no) que pegar la etiqueta de la DGT, motos, la zona SER...

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado el 'Escenario 2' del nuevo protocolo anticontaminación para este miércoles, introduciendo por primera vez restricciones de circulación en función de las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Ante la novedad e inmediatez de la medida, posiblemente muchos conductores se enfrenten a una serie de dudas a la hora de desplazarse mañana por la capital: ¿qué pasa si a mi coche le corresponde un distintivo medioambiental pero aún no lo he recogido? ¿Si circulo en moto me afecta? ¿Cuánto duran las restricciones? ¿Puedo aparcar en el SER? La siguiente guía aclara estas y otras dudas.

¿En qué consiste el Escenario 2?

La administración que dirige Manuela Carmena ha endurecido la medida contra la contaminación establecida para hoy martes, pasando del Escenario 1 al 2, al superarse anoche los 200 µg/m3 durante tres horas consecutivas en tres estaciones de diferentes de la red de vigilancia de calidad del aire y siendo las previsiones meteorológicas desfavorables para este miércoles.

Este escenario recoge la prohibición de circulación por la M-30 y dentro de esta a todos los vehículos sin etiqueta de la DGT (Cero Emisiones, ECO, C o B), incluidos ciclomotores y motocicletas. Además, solo podrán aparcar en zona SER los vehículos Cero Emisiones y ECO, residentes y autorizados -explicados más abajo-, y se mantiene el límite a 70 km/h en la M-30 y accesos a la capital.

Si a mi vehículo le corresponde etiqueta ambiental, pero aún no la tengo, ¿puedo circular?

Sí. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019. Se puede consultar aquí la clasificación ambiental de los vehículos introduciendo la matrícula: https://bit.ly/1TavlOZ

Voy en moto, ¿me afecta?

Sí. La Dirección General de Tráfico ha establecido la clasificación ambiental de las motocicletas y ciclomotores mediante los mismos distintivos utilizados para los coches, es decir CERO EMISIONES, ECO, C Y B. Por este motivo en el protocolo están sometidas a las mismas restricciones de circulación que el resto de vehículos a motor, es decir, sin pegatina no podrá circular por la M-30 y dentro del anillo de Madrid este miércoles.

No obstante, los vehículos de dos y tres ruedas no están afectados por el horario y las tasas de la zona SER, así que pueden aparcar en todo momento en ella.

¿A qué hora entran en vigor las restricciones?

La limitación de velocidad a 70 km/h se aplica a partir de las 6 horas del día de entrada en vigor y termina con el cese del episodio de contaminación.

Las medidas de restricción del aparcamiento en zona SER en su horario, de 9 a 21 horas de lunes a viernes y de 9 a 15 los sábados, mientras que las medidas de restricción de circulación, a partir de las 6:30 horas y hasta las 22 horas.

Trabajo de noche en el Centro, ¿cómo me afecta la medida?

La restricción de circulación se activa de 6:30 a 22 horas, así que si necesitas desplazarte hacia tu lugar de trabajo de noche podrás hacerlo. Además, si tu hora de entrada o de salida al trabajo está comprendida entre las 00 y las 6:30, puedes desplazarte en tu coche antes o después, siempre que tengas un documento de tu empleador que lo acredite.

¿En qué momento se activa el protocolo?

Depende de dos factores: el dióxido de nitrógeno (NO2) y la previsión meteorológica. El protocolo establece niveles de concentración de NO2 en el aire más restrictivos que los que establece la legislación vigente, para comenzar a tomar medidas antes de llegar a niveles nocivos para la salud. El protocolo se activa si se superan estos niveles y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es desfavorable, es decir, si no se prevé que las condiciones de ventilación de la atmósfera vayan a ser las adecuadas para disipar la contaminación. Todos los datos son públicos: en este enlace puedes consultar las mediciones horarias y en este otro enlace las previsiones de AEMET.

¿Qué es la zona SER?

Es el área donde opera el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), que tiene por objeto la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública. Está delimitada con líneas verdes o azules, que marcan distintos tipos de usos y tarifas.

¿Quién puede aparcar en el 'Episodio 2'?

Los vehículos Cero Emisiones y ECO y residentes, estos últimos, exclusivamente en su correspondiente barrio y plazas. También pueden circular los taxis cuando se encuentren en servicio (luz verde encendida), siempre y cuando el conductor esté presente y el motor permanezca apagado; vehículos VTC, con servicio previamente contratado, siempre que el conductor esté presente y el motor permanezca apagado; los destinados al transporte de personas con movilidad reducida en los que se exhiba la autorización especial correspondiente, aquellos especialmente acondicionados para emisoras de radio y televisión y servicios esenciales: vehículos de extinción de incendios, protección civil y salvamento, fuerzas y cuerpos de seguridad y ambulancias.

De igual forma, podrá acceder el colectivo cualificado de titulares de vehículos comerciales e industriales del SER con autorización en vigor para vehículos con categoría 'B' de clasificación ambiental en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Los parquímetros ofrecerán tiques o avisarán de la medida?

Los dispositivos mostrarán un aviso en la pantalla.

Si vivo en el centro y hay restricciones de circulación ¿puedo coger el coche para viajar fuera de Madrid?

No. La restricción de circular dentro de la M30 te afecta en cualquier desplazamiento, independientemente de tu destino final.

¿Cuánto duran las restricciones?

Una vez iniciado el episodio, los distintos escenarios o su desactivación dependen de la evolución de los niveles de NO2 y las previsiones meteorológicas. Los niveles más elevados de NO2 suelen ocurrir durante las tardes y las noches.

¿Cómo estar informado?

El Ayuntamiento ha establecido el compromiso de informar antes de las 12 horas del mediodía, salvo la aplicación del límite de velocidad del Escenario 1, que se aplicará a las 6 de la mañana, después de haberse producido la superación. Es decir, el primer día de activación del protocolo, en el que no hay limitaciones de estacionamiento y circulación, se activa la noche anterior. Los siguientes escenarios se avisan antes de las 12 horas del día anterior.

Si quieres estar informado, puedes recibir un SMS gratuito, usar la aplicación para móviles o suscribirte a Twitter Alerts de @EmergenciasMad. También se muestra información a través de los paneles situados en la M30, paradas de la EMT, el metro, la red de trenes de cercanías y en los intercambiadores. También informan los agentes de movilidad y los policías municipales, así como los medios de comunicación que colaboran.

¿Se refuerza el transporte público durante la aplicación del Protocolo?

Se intensifican las líneas de autobuses de la EMT y, según explica el Ayuntamiento, se solicita al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid que adopte medidas para maximizar la capacidad del resto de transportes públicos, dependientes del mismo.

¿Cómo se mide la calidad del aire?

Mediante un Sistema de Vigilancia que dispone de una red formada por 24 estaciones distribuidas por toda la ciudad que registran los niveles de calidad del aire de manera automática y en continuo 24 h /7d. Estos valores se publican en tiempo real y puedes consultar el histórico, en la web o a través de una aplicación para móviles.

