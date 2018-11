Los coches de Tesla serán capaces de seguir a su propietario o ir donde esté y se podrán manejar por control remoto dentro de un mes y medio, cuando la marca californiana tiene previsto actualizar el software de los vehículos fabricados en los dos últimos años, aquellos con el Hardware 2+, que serán los beneficiados.

Elon Musk, CEO de la compañía, ha explicado a través de su cuenta de Twitter que Tesla implementará en "seis semanas" una actualización OTA -remota- de la función 'Summon', de modo que el coche será capaz de detectar la ubicación del propietario por el sistema de geolocalización de su móvil y conducir hasta allí empleando las cámaras del 'Autopilot'. Además, "te seguirá como una mascota si mantienes presionado el botón 'Summon' ('Convocar') en la app de Tesla", añadió el ejecutivo.

Tesla advanced Summon ready in ~6 weeks! Just an over-the-air software upgrade, so will work on all cars made in past 2 years (Autopilot hardware V2+).

Actualmente, este modo permite mover los Tesla hacia delante o atrás desde fuera del vehículo, pero solo unos pocos metros. Está pensado para, por ejemplo, sacarlo del aparcamiento cuando está estacionado entre dos automóviles y no hay espacio para acceder al habitáculo.

Asimismo, en otro tuit, Musk aseguró que el Tesla actualizado "se podrá pilotar desde el móvil como un gran coche de radio control (RC) si está en línea de visión [del que lo maneja]", por seguridad.

Also, you'll be able to drive it from your phone remotely like a big RC car if in line of sight