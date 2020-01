El Consejo de Administración de Renault podría dar hoy luz verde al nombramiento de Luca de Meo

El Consejo de Administración del grupo automovilístico francés Renault podría dar el visto bueno de la incorporación del directivo italiano Luca de Meo como nuevo consejero delegado del grupo. No obstante, según fuentes oficiales el nombramiento no tendría porqué producirse hoy.

Con el nombramiento de De Meo se pondría fin a la interinidad en que lleva funcionando Renault desde la salida del anterior consejero delegado Thierry Bolloré el pasado 11 de octubre por estar ligado a Carlos Ghosn. No obstante, a pesar del nombramiento de Luca de Meo es posible que el ex presidente de Seat, que abandonó el cargo el pasado 7 de enero, no sea efectivo hasta que finalicen las negociaciones con el grupo Volkswagen sobre la cláusula de confidencialidad que tiene firmado, según informa La Tribuna de Automoción.

Bolloré junto con Carlos Ghosn.

El propio presidente del grupo Volkswagen, Herbert Diess ha reconocido en una entrevista con el Periódico de Cataluña que todavía quedaban flecos por cerrar con Luca de Meo. Diess ha reconocido que lamenta la marcha del directivo pero que comprende su decisión, pues es difícil que pueda alcanzar un cargo similar en el grupo alemán al que le ofrecen en el grupo Renault.

Herbert Diess, presidente del grupo Volkswagen.

De hecho, se ha comentado que aunque Luca de Meo entra en Renault (grupo en el que empezó su carrera profesional en Italia) como consejero delegado de la marca francesa, aunque en un plazo de dos años, se pondría al frente de la Alianza Renault-Nissan, cuyo presidente actual es Jean-Dominique Senard, presidente a su vez de Renault.

Datos del grupo Renault

El consorcio francés Renault matriculó 3,75 millones de vehículos todas sus marcas durante 2019 en los diferentes mercados en los que opera, un 3,4% de retroceso en la comparativa con el ejercicio anterior, según datos publicados por la empresa. Esta caída comercial la explica el fabricante por los retrocesos experimentados en China, con una caída del 17,2%, y en África, Oriente Medio, India y Pacífico, con una bajada del 19,3%.

Concesionario de Renault.

En Francia, su principal mercado a nivel nacional, la multinacional que preside Jean-Dominique Senard entregó 698.723 vehículos, un 1,3% más, mientras que en Europa (sin incluir Francia) el volumen comercial fue de 1,24 millones de unidades, un 1,3% más. El mercado de turismos creció el año pasado un 1,3%, aunque en los comerciales, donde Renault es líder en Europa, el aumento es del 2,5%. En conjunto, pues, el grupo francés se quedó por debajo del mercado europeo.

En África, Oriente Medio, India y Pacífico, el grupo galo matriculó 1,94 millones de unidades en 2019, un 19,3% menos, al tiempo que en Eurasia sus ventas subieron un 0,4%, hasta 750.571 unidades.

Además, Renault comercializó 424.537 vehículos en América durante el año pasado, un 2,9% menos, con una cifra de matriculaciones en China de 179.571 unidades, lo que se traduce en una disminución del 17,2% en la comparativa interanual.

Por marcas

Por marcas, Renault recortó un 6,9% sus registros comerciales anuales, hasta 2,35 millones de turismos y vehículos comerciales, mientras que Dacia alcanzó una cifra de 736.570 unidades, un 5,1% más. Las ventas de Renault Samsung Motors bajaron un 6,9% el año pasado, con 79.081 unidades.

Dacia Logan.

Alpine, de su lado, vendió 4.835 vehículos en todo el mundo al cierre del año pasado, un 130,9% más, mientras que el volumen de Lada aumentó un 3,6% al término del ejercicio 2019, con 412.889 unidades entregadas.

Asimismo, el volumen comercial de Jinbei & Huasong cayó un 2,2% en 2019, con 161.901 unidades, mientras que AvtoVAZ finalizó el año con una cifra de ventas de 1.354 unidades, en comparación con las cero unidades matriculadas en 2018.