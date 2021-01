El 97% de los españoles asegura que el aprendizaje de idiomas le ayudó a sobrellevar el confinamiento

El 2020 fue un año complicado en muchos aspectos pero también ofreció oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. En este sentido Babbel, la app de referencia para el aprendizaje de idiomas en línea, ha sido una herramienta útil para muchos. Según el 97% de los encuestados por Babbel, el aprendizaje de idiomas le ayudó a sobrellevar mejor el confinamiento en 2020 y además, el 90% asegura que piensa mantener la práctica a largo plazo. De hecho, esto se tradujo en un incremento del 232% de las descargas de la aplicación en nuestro país durante 2020 y un crecimiento del negocio a nivel mundial del 50%.

El aprendizaje de idiomas fue una de las actividades preferidas durante el confinamiento. Y es que, más del 75% de las personas que decidieron aprender idiomas querían usar su tiempo para su desarrollo personal y más de 1 de cada 5 lo hizo para mejorar sus perspectivas profesionales. En este sentido hay que señalar que 6 de cada 10 se decantó por continuar mejorando en un idioma que ya conocía y, por otra parte, el 40% optó por un idioma completamente nuevo.

El confinamiento fue una etapa en la que resultó más fácil para el 81% aplicarse en el aprendizaje de idiomas. O bien porque tenían más tiempo libre, según el 41%; más motivación (31%); menos distracciones 16% o, incluso, porque había mejores ofertas para aprender(13%). Según explica, la Dra. Nelleke Van Deusen-Scholl, Directora del Centro para el Estudio del Lenguaje de la Universidad de Yale, "el aprendizaje de un idioma activa una serie de recursos mentales y se ha demostrado que el bilingüismo es útil para frenar el declive cognitivo. Durante un período de aislamiento social, el aprendizaje de un idioma puede ser una forma de estimular el cerebro de las personas para que se mantengan ocupadas con el mundo y exploren otras culturas, en particular cuando ya no es posible viajar. Encontrar formas de practicar el lenguaje con otros no sólo promueve la competencia, sino que también conecta a las personas entre sí".

La importancia de la comunicación

Si por algo ha destacado el 2020, según el 91,5% es porque "hemos aprendido a valorar más la conexión con nuestra gente". Las videollamadas han sido las reinas (57%) aunque el 42% considera que aunque la comunicación digital es una buena opción para estar en contacto con los amigos y la familia, el 53% asegura que echa de menos encontrarse con la gente en persona. De hecho, en este sentido, hay que destacar que el 72% experimenta dificultades al expresar emociones a través de medios digitales aunque el 61% reconoce que las conversaciones durante el confinamiento fueron más profundas que las que solían tener.

Pero también hay que reconocer que el confinamiento nos ha unido, en cierto sentido, ya que casi el 40% reconoce que este año se comunicó más que nunca con amigos y familiares e, incluso se retomaron viajes amistades, señala el 57,5%, porque toda esta situación nos ha influido muchísimo y de hecho, el 82% de los encuestados piensa que este cambio de comportamiento tendrá un efecto en la forma en la que las personas se comunicarán en el futuro.

La verdad, es que de eso no hay duda, este 2021 habrá que mantener algunos nuevos hábitos que adquirimos el año pasado. Los encuestados indican que este año continuarán guardando la distancia social (56,7%) o usando mascarilla (61%), entre otros.

Carrera profesional

La forma en que trabajamos también cambió radicalmente en el año 2020 y lo cierto es que parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse. A más del 60% de los encuestados le gustaría poder trabajar a distancia este año para disfrutar de un estilo de vida más cómodo. Además, debido a la crisis que se perfila, el 57% se plantearía trabajar en el extranjero. Y es que, el 38% de los encuestados están preocupados por la seguridad de su trabajo en 2021 y casi el 30% le gustaría que el nuevo idioma que han aprendido les sea útil a la hora de conseguir un nuevo empleo.

Todo ello se desprende de una encuesta internacional que Babbel llevó a cabo en dos etapas en diciembre de 2020: una con 10.000 usuarios de Babbel y otra, a través de Dynata, con 8.700 no usuarios.