Estudiantes en Movimiento Albacete exige que la UCLM reduzca las ratios e instale filtros HEPA para los exámenes

Estudiantes en Movimiento Albacete ha exigido que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que se cumplan las medidas sanitarias oportunas para la realización de los exámenes, con una reducción de las ratios por aula para poder mantener la distancia de seguridad y la instalación de filtros HEPA para mantener una temperatura mínima adecuada.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, en la Universidad "en plena tercera ola, las condiciones sanitarias están brillando por su ausencia".

"Nos estamos examinando en aulas abarrotadas con una nula distancia de seguridad, a lo que habría que sumar las aglomeraciones que se están produciendo en pasillos por la coincidencia en el comienzo de la hora de varios exámenes en aulas contiguas, y en el transporte público de camino al campus. Es incongruente que mientras la Junta de Comunidades activa la máxima alerta sanitaria para impedir los contactos sociales, se nos obligue a compartir un reducido espacio con cien estudiantes más", han manifestado.

Además, explican, al haber coincidido estos exámenes con el temporal han llegado a hacer exámenes en unas aulas cuya temperatura "roza los 0 grados al deber tener las ventanas abiertas, a pesar de que el mínimo exigido sean los 17 grados". "Consideramos que esto se podría haber previsto con la instalación de filtros HEPA, como hemos venido exigiendo desde hace meses", añaden.

Así, la única explicación que encuentran a esta situación "es la negativa a la inversión económica necesaria para garantizar una presencialidad segura, consecuencia de la degradación que esta institución lleva sufriendo lustros".

"Estas carencias no son exclusivas ni de nuestra ciudad ni de nuestra universidad, motivo por el cual junto con otros sindicatos que componen Estudiantes en Movimiento lanzamos la pasada semana la campaña en redes de 'ExámenesSeguros'", han recordado.

De igual modo, en Estudiantes en Movimiento Albacete consideran que la solución no pasa por la realización de exámenes online, puesto que dejaría de lado a todos aquellos estudiantes que no disponen de medios electrónicos suficientes para su realización. "Hemos de optar por una solución que no deje a nadie de lado", remachan.