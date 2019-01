El Parlamento británico intenta alejar un Brexit sin acuerdo y la libra avanza más de un 0,5% marcando nuevos máximos de dos meses

La libra esterlina vive una nueva jornada alcista y ya sube un 3% frente al euro en lo que va de año y un 2% contra el dólar. La divisa británica se está recuperando según se aleja el riesgo de un Brexit sin acuerdo. Cada vez hay más consenso en el Parlamento británico para establecer un cordón sanitario para evitar una catástrofe con una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea.

El mismo lunes en el que Theresa May volvió al Parlamento para presentar su alternativa al acuerdo del Brexit, los parlamentarios presentaron hasta seis enmiendas para evitar que llegue el 29 de marzo sin que el Gobierno tenga el visto bueno de la Cámara.

La que está cogiendo más fuerza y más posibilidades de que se apruebe es la presentada por la laborista Yvette Cooper que daría el tiempo suficiente al parlamento a obligar a los ministros de May a solicitar una extensión del artículo 50 a la Unión Europea si no hubiera finalmente acuerdo. La iniciativa cuenta con el apoyo del exministro conservador Nick Boles y más tories están a favor de votarla antes de que el 29 de febrero se cumpla el plazo que tiene el Gobierno para arrancar la mayoría parlamentaria que necesita.

La premier ha vuelto a comparecer hoy en la Cámara de los Comunes y ha afirmado que la extensión del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activa el Brexit, "no resuelve el problema".

May se niega a realizar la petición a la Unión Europea para que sea aprobada por todos los estados miembros, pero no termina de rechazarla de forma categórica, ante lo que significa asumir que un Brexit caótico se podría producir.

El Gobierno de May cierra filas para rechazarlo y dejarle la responsabilidad al parlamento británico. El secretario encargado del Brexit, Sthepen Barclay, advirtió que hay problemas técnicos para tomar esta decisión y afirmó que Bruselas denegará la petición de aplazamiento, 2sin ningún cambio en la situación".

May ha emplazado al parlamento a decidir que es lo que quiere. "Si quiere un acuerdo, un no acuerdo o un no Brexit", ha dicho.