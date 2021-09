Dia ofrece un centenar de empleos en sus supermercados con sueldos desde 1.140 euros: cómo apuntarse a la oferta

El sector de la alimentación es uno de los pocos que, no solo no ha sufrido, sino que ha salido reforzado con la pandemia. La práctica totalidad de cadenas de supermercados han ampliado plantilla y tiendas, y Dia no es una excepción.

El Grupo DIA ha hecho varios intentos por modernizarse en los últimos años. La cadena de supermercados anunció en 2020 que renovaría 2.000 tiendas en España, algo que ya se puede ver en muchas ciudades, donde han dado un lavado de cara a su imagen. A ello se suma su asociación con Glovo para el reparto a domicilio, en un intento por posicionarse en otro segmento distinto.

Esto ha llegado acompañado de nuevas oportunidades de empleo. Dia tiene disponibles cerca de 100 vacantes divididas en 45 ofertas de empleo. Para sus supermercados los perfiles clásicos son cajero/reponedor, y también mozo de almacén para sus centros logísticos.

Requisitos y condiciones para trabajar en DIA

Las ofertas se reparten por prácticamente toda España. DIA promueve en su página web unirse a una empresa en crecimiento, con más de 44.000 trabajadores actualmente entre sus tiendas en España, Portugal, Brasil o Argentina.

Las vacantes actuales cuentan con puestos tanto de carácter temporal como fijo. Su convenio, registra que el salario parte de 13.700 euros anuales brutos, unos 1.140 euros al mes. A ello se añaden horas extra que se pueden cobrar por realización de inventario.

Entre los requisitos para trabajar como cajero/reponedor están: la valoración de experiencia como cajero/a y/o reponedor/a en supermercados y experiencias en atención al cliente y la disponibilidad horaria y con posibilidad de trabajar los fines de semana.

Cómo enviar el currículum a DIA

Para solicitar uno de estos empleos, DIA centraliza su proceso de selección a través de su página web.

En ella tenemos dos opciones. La primera, enviar nuestro currículum directamente a su base de datos a través de este enlace, pudiéndonos registrarnos manualmente así como a través de Infojobs si ya contamos con un perfil en esta plataforma.

La segunda, si queremos elegir un puesto concreto, es a través de este apartado en su web. Allí podremos elegir la provincia en la que queremos trabajar o por código postal.

Una vez elegida la oferta, deberemos proceder de la misma forma, registrándonos por medio de estas dos opciones y enviando nuestro currículum.