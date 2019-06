Los agentes libres que agitarán el mercado de la NBA

Este verano será uno de los más importantes en el mercado de la NBA. Varios de los mejores jugadores de la liga terminan contrato y se convertirán en agentes libres al acabar la temporada que está a punto de finalizar. Esto significa que se moverá mucho dinero con contratos millonarios y que podrían pasar a la historia, como es el caso de Kevin Durant, el más deseado de todos.

Aparte de Durant, otros jugadores de talla mundial también pasarán a ser agentes libres, como son los casos de Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Klay Thompson, Jimmy Butler, Kemba Walker o DeMarcus Cousins. Es, sin duda, un gran momento para asegurarse un buen contrato para los próximos años.

1. Kevin Durant

El alero de 30 años es uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor. En el verano de 2018 renovó por dos temporadas con los Warriors perdonando 5 millones, siendo la segunda (la 2019-2020) opcional. Según ha confirmado en reiteradas ocasiones, Durant buscará su mayor contrato, ya sea en Golden State o en otro equipo. "Voy a asegurarme ganar el máximo dinero posible. Ese el plan, forrarme", dijo en enero. En estos momentos cobra 26,7 millones de euros y tiene garantizados 28,11 para la siguiente temporada. Su fichaje, ya sea por el equipo de la Bahía o por otro, provocará un 'terremoto' en la NBA.

2. Kawhi Leonard

El jugador de Toronto es uno de los mejores de la NBA. El ex de San Antonio firmó el pasado verano por los Raptors y podría renovar su contrato, según las últimas informaciones de Adrian Wojnarowski. "No estoy seguro de que Leonard se imaginara un futuro en Toronto cuando aterrizó, pero creo que a día de hoy lo considera seriamente", confirmó el periodista. Kawhi cuenta con una 'player option' de 19 millones de euros (este año está cobrando casi 18) para el próximo curso. Lo esperado es que rechace su último año de contrato y se convierta en agente libre este verano para renegociar uno nuevo que le garantice mucho más dinero.

3. Kyrie Irving

Otro de los mejores jugadores de la NBA. El base de los Celtics está en la misma situación que Durant y Leonard. Tiene contrato garantizado para la 2019/2020, por 19 millones de euros, y en esta llega casi a los 18. Irving está en las quinielas de muchos equipos: se le ha relacionado con los Lakers de su excompañero LeBron, aunque su último pretendiente ha sido Brooklyn Nets. El jugador de 27 años cambiará de equipo después de no acabar de la mejor manera en Boston.

4. Klay Thompson

Uno de los jugadores franquicia de Golden State Warriors termina contrato este verano. Klay será agente libre sin restricciones y puede negociar por cualquier equipo una vez acabada la temporada. El equipo californiano tendrá que rascarse el bolsillo y mejorar su ficha de 16,87 millones por temporada. Todo apunta a que será así. Pieza clave en los últimos anillos del equipo de la Bahía.

5. Jimmy Butler

El jugador de Philadelphia 76ers es otro de los nombres más importantes que sonarán en el próximo mercado de fichajes de la NBA, aunque según las informaciones de ESPN, el escolta podría renovar por el equipo del estado de Pensilvania con un contrato de 169 millones de euros en cinco años. Esta temporada tiene un sueldo de 18,5 millones de euros, con lo que, si se confirma la oferta de renovación, sus emolumentos se elevarían considerablemente. Butler es otro de los tantos nombres que se ha relacionado con los Lakers de LeBron.

6. Kemba Walker

El base de los Hornets saldrá al mercado este verano al ser agente libre sin restricciones. Walker ha reconocido hace unos días que su primera opción es renovar por Charlotte. "Definitivamente Charlotte es mi primera opción. Es donde he estado durante estos ocho años y todo lo que conozco. No mucha gente tiene la oportunidad de jugar en un único equipo durante su carrera NBA", señaló en una entrevista a The Athletic. Se habla de una posible renovación de 197 millones de euros en cinco años. A casi 40 'kilos' por temporada, en comparación con los 10,6 que cobra esta campaña.

7. DeMarcus Cousins

El jugador firmó en 2018 con Golden State Warriors por un año y renunciando a su salario real de su última temporada en Pelicans (16 millones por temporada) para pasar a 4,7. Una jugada maestra en los despachos del equipo californiano, que aprovecharon su lesión de larga duración para convencerle de que podía ser importante para ganar el anillo. Si Warriors mantiene a Durant y Thompson, Cousins estaría fuera del equipo con un contrato de muchos más millones.