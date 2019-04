Luka Doncic se cuela en su primer año en la NBA en el imperio de merchandising de LeBron y los Lakers

Una vez que la temporada regular de la NBA ya ha terminado y los playoffs por el título ocupan toda la atención de los aficionados, la liga estadounidense ha desvelado qué jugadores han liderado la lista de camisetas vendidas y qué franquicias son las más populares. De esta forma y sin que haya datos subjetivos, se puede ver cómo LeBron James y Los Angeles Lakers son los grandes reclamos de la mejor liga de baloncesto del mundo, en la que también está el novato Luka Doncic.

Cuando el verano pasado el alero de Akron y la franquicia más histórica del Oeste se unieron, toda la NBA ya tenía claro el movimiento que se avecinaba tanto deportivo como económico. Que el mejor jugador estuviese a las órdenes de uno de los equipos más seguidos era un matrimonio que tenía éxito asegurado en las finanzas. Así, pese a que sobre la cancha todavía no ha dado los frutos esperados con una decepcionante clasificación regular insuficiente para entrar en playoffs, en ventas todo ha ido como la seda.

La camiseta del '23' ha sido la más vendida esta temporada 18/19, de acuerdo con el portal oficial de la liga NBA.com. Una lista que lidera LeBron en el apartado personal, dentro de los primeros 15 jugadores, y sus Lakers en el de merchandising de los diez equipos más seguidos.

Tras James, Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo cierran el podio de los jugadores que más camisetas consiguen que se compren. Mientras que el base de los Golden State Warriors se mantiene en liza como reclamo, debido a su gran rendimiento en el que es el equipo favorito a llevarse el anillo, el griego de Milwaukee Bucks ha tenido durante esta campaña su gran irrupción y representa también el primer no estadounidense que más vende.

Una condición bastante anómala en la NBA, que haya líderes no norteamericanos, pero que sin embargo esta vez tiene a otros dos representantes además del griego. Son los caso de Ben Simmons (Philadelphia 76ers) y Luka Doncic (Dallas Mavericks). El australiano es el noveno jugador que más vende, mientras que el esloveno es el decimotercero en su primer año en la mejor liga del mundo. El ex del Real Madrid es el único 'rookie' en esta lista, lo que demuestra el gran impacto que ha tenido durante su primera campaña en la que también ha sido el líder de ventas de su franquicia, por encima incluso de Dirk Nowitzki que ha vivido su año de retirada.

En cuanto al resto de jugadores, Kyrie Irving (Boston Celtics) se sitúa en cuarto puesto seguido de Joel Embiid (Philadelphia 76ers), James Harden (Houston Rockets) y Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder). En octava posición aparece el alero de los Warriors Kevin Durant, que además es el primero que repite equipo de un jugador anterior (Curry). Cierran la lista de los quince que más venden Jimmy Butler, tercero de 76ers que aparece, Dwayne Wade en su último año como activo (Miami Heat), Paul George (Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) y Jayson Tatum (Boston Celtics), estos dos últimos por detrás del novato esloveno.

Por su parte, en las franquicias que más productos son comprados, tras los Lakers de LeBron aparecen: Warriors, Celtics, 76ers, Bucks, Chicago Bulls, Thunder, Rockets, Toronto Raptors y New York Knicks. Una lista de diez equipos donde llaman la atención los Bulls y los Knicks, por el gran tirón mediático que tienen pese a sus malos resultados y no tener un jugador de fama mundial, y los Raptors por su gran temporada que les está llevando a luchar por el título y por el seguimiento que tienen como único conjunto no afincado en EEUU.