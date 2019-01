Arranca la 'Lukamanía' en la NBA: Nike se frota las manos con Doncic

Luka Doncic se ha convertido en la gran sensación en la NBA. Nadie en el país norteamericano sabía de su calidad y en su primer año (estamos en el ecuador de la temporada) ha conseguido poner de acuerdo a todas las estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si todo sigue como hasta ahora, el esloveno estará presente en el All Star 2019 de Charlotte como titular. Algo al alcance de los elegidos.

Y claro, esto, visto desde el punto de vista comercial hará de Luka Doncic un verdadero icono en los Estados Unidos. Hasta el momento, Nike es la encargada de vestir al esloveno (ya lo hizo cuando estuvo en el Real Madrid) y se ha volcado consciente de lo que puede llegar a ser. Con 19 años y en sus primeros 42 partidos se puede decir que Doncic está a la altura de los más grandes. Su historia la escribirán los partidos.

Doncic no es un novato cualquiera. Nadie, en su primer año, juega con la inteligencia del esloveno, que dejó al Real Madrid en lo más alto y además se fue como el mejor jugador europeo superando a mitos como Spanoulis, Llull, Datome o Sergio Rodríguez. Un adelantado a su época.

Dallas ha encontrado en Doncic a su auténtico salvador. La franquicia dirigida por el millonario empresario Mark Cuban puede presumir de tener a un jugador que lidere a la franquicia para los próximos diez o quince años. Algo de lo que ya avisó nada más y nada menos que Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la NBA y mejores anotadores de la historia. Me encanta. Me gusta mucho. Es educado, es talentoso y se nota que ya ha jugado profesionalmente antes de venir. Los Mavs tienen en él a un gran jugador para liderar la franquicia en el futuro", declaró cuando jugaron contra él.

Patentador

En menos de tres meses, Doncic se ha convertido en un filón publicitario. Hasta tal punto que durante las Navidades le crearon una canción propia, producida por el medio The Ringer. La letra está inspirada en 'Hallelujah', el popular tema de Leonard Cohen. En este caso, la canción se ha titulado 'HalleLuka'.

Aparte de 'HalleLuka', la franquicia pretende patentar el apodo de "El Matador" para el escolta y así quedárselo en propiedad en caso de que en el futuro el '77' abandone a los texanos. En Dallas alucinan con su calidad y en su primer año como profesional no veían algo igual desde Jason Kidd en 1995.

En lo deportivo, Luka se ha sumado al carro de los jugadores que 'abusan' del famoso 'stepback' (crear un espacio con un paso atrás para así lanzar con más libertad), un recurso que usan los mejores jugadores de la NBA. El esloveno es el segundo jugador que más lo usa, con 84 intentos, tan solo por detrás de Harden, el rey absoluto en este apartado con 233. De hecho, algunos medios estadounidenses ya le comparan con 'La Barba'.

Alucinados con Doncic

Pocos jugadores han sido capaces de reunir tantos elogios en su primer año como profesional en la NBA. Doncic ha sido el mejor novato en la Conferencia Oeste durante los meses de octubre/noviembre y diciembre y casi con toda seguridad será elegido el mejor del año. Todos los buenos se rinden al esloveno: desde Durant, LeBron, Curry, Green, Harden, Nowitzki hasta McGrady o Kerr.

Dallas ha encontrado en Doncic a su nuevo líder tras Dirk Nowitzki, que con 40 años solo puede aportar con pocos minutos y desde el banquillo. El esloveno es el referente, el que inicia los ataques, el máximo asistente, máximo anotador y el que resuelve los partidos, como por ejemplo ante Houston o Minnesota. Tampoco es de extrañar que un día nos deleite con una canasta desde su campo, como ya hizo en Madrid. Lo está buscando.

En la NBA son muchas las personas que han declarado su 'amor' por el juego de Luka Doncic. LeBron James es uno de ellos e incluso ha declarado que le gustaría jugar con él. "Creo que los jugadores europeos se desarrollan más rápido que los americanos. Lleva desarrollándose de manera profesional desde... ¿qué años? ¿15? No creo que esto le esté intimidando. No creo que este juego sea algo que no haya visto antes", confesó.

Curry, otra de las estrellas de la actual NBA, también se rindió a su calidad. "Es muy talentoso. Es inteligente, con mucho IQ. Tiene un muchísima confianza en su juego. Tiene buenos movimientos y además sabe lo que está haciendo. Es un novato, pero ha encontrado el modo de imponer su ritmo la mayoría de las noches y va a estar bien verle desarrollarse en esta liga siendo una estrella".

Luka podría superar a Nowitzki, entre los mejores europeos que han jugador en la NBA. "Para mí ya es un veterano. Su forma ver las cosas, cómo lee el pick-and-roll, su manera de actuar dentro y fuera de la cancha... Tiene cosas en su repertorio que simplemente no tienes a los 19 años. El juego que tiene a toda cancha, no tiene agujeros.Tiene el tiro, tiene el pase. Es realmente impresionante para tener 19 años. El cielo es su límite". "Es la Lukamania. Es real. Definitivamente, merece estar ahí arriba, no estoy seguro si por encima de Kevin Durant y todos esos tipos. Pero es tremendamente eficiente y consistente".