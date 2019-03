Un informe del CSD da la razón a LaLiga en la guerra de los horarios con la RFEF

El pulso que mantienen la Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga por las competencias que regula el Convenio de Colaboración entre ambas entidad que expirará a final de temporada ha vivido un nuevo capítulo. En concreto, por la filtración de un informe del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre una de esas competencias, la de los horarios, que avala la potestad de la patronal para determinar la hora en que se disputan los partidos de la competición frente a una iniciativa de la Federación para introducir modificaciones reglamentarias a este respecto.

Parte de este documento, desvelada por Iusport, es clara y atribuye la competencia a LaLiga: "La posibilidad de que alguien ajeno a la LNFP (Liga Nacional de Fútbol Profesional, es decir, LaLiga) o al operador pueda intervenir en la fijación de los horarios de los partidos comercializados supone privar a la LNFP de un elemento esencial de su facultad exclusiva de comercialización que le ha sido legalmente atribuida".

Y añade, a modo de sentencia: "La comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol no puede quedar desvinculada de la potestad de fijación de los horarios por parte de cada una de las entidades organizadoras. Y teniendo en cuenta lo expuesto, parece claro que corresponde a la LNFP la competencia para organizar la competición profesional y, por tanto, para fijar los horarios de los encuentros".

Este informe aclara que, actualmente, la titularidad de los horarios reside en LaLiga, y se ha redactado en respuesta a la acción de la RFEF buscando cambiar el reglamento. Su presencia, tan solo una semana después de que el CSD se inhibiese tras una petición de LaLiga en pos del reconocimiento de esta competencia. El organismo que preside María José Rienda instó en ese momento a las partes a que dialogaran para renovar el Convenio de Colaboración.

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, reconoció en Cope que este informe y el actual Convenio de Colaboración dan la competencia de los horarios a LaLiga, pero emplazó a un cambio una vez caduque este acuerdo, el 30 de junio, ya que de momento no hay acuerdo para una renovación. Desde su llegada a la presidencia de la Federación, Luis Rubiales ha abogado por eliminar la posibilidad de jugar partidos ligueros los lunes y dejar libre la franja de los domingos por la mañana para dar visibilidad al fútbol modesto. De hecho, el propio Rubiales anunció de manera unilateral la desaparición de estos partidos del lunes.

Sin embargo, según el documento filtrado por Iusport, la situación con el Convenio de Colaboración no conllevaría cambio alguno en la competencia de LaLiga para fijar horarios: "En cuanto a la pretensión de la RFEF de incluir la regulación objeto de la modificación reglamentaria como materia objeto de regulación en el Convenio de Coordinación LNFP-RFEF y de atribuirse la capacidad de decisión (...) en dicho artículo se recogen determinadas materias que podrán ser recogidas en los convenios, sin que en ningún caso se señale la fijación de los horarios de los partidos".

Jaume Roures y Javier Tebas aseguran que la titularidad de los horarios reside en LaLiga y que está recogida en un Decreto Ley

Jaume Roures, dueño de Mediapro (operadora que ha adquirido parte de los derechos televisivos de LaLiga), también lo negaba en los micrófonos de Cope. "Los horarios están claramente establecidos por lo menos las 3 próximas temporadas", dijo, haciendo alusión al Real Decreto de comercialización de los derechos de TV.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también se ha referido a ellos, sumándose al intercambio en la red social Twitter: "Es LaLiga quien establece fechas y horarios de los partidos". El dirigente toma como medida el artículo 4.c de este Real Decreto (puede leerlo aquí), que reza lo siguiente que "se deberá precisar en las condiciones de la oferta la fecha y horario de celebración de cada uno los eventos comercializados o las condiciones que permitan su determinación a los adjudicatarios", refrendando la tesis de Roures.

Camps, en su papel de portavoz de la RFEF, negó esta potestad absoluta e introdujo un matiz que niega lo dicho por Tebas y Roures: "No hay que confundir el horario del partido con el de la competición. Ellos ponen los horarios y nosotros las franjas". Esto abriría la puerta a que la RFEF estableciese los días a jugar (eliminando así los lunes) y LaLiga eligiese los horarios dentro de esta llamada franja. Sea como fuere, Camps asegura que la solución al conflicto aún no ha llegado, y puede que tarde: "De momento la batalla no ha empezado". Tras varias reuniones RFEF-LaLiga que han terminado sin acuerdo, parece el escenario más probable.