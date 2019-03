DAZN firma a Gennady Golovkin para el resto de su carrera

DAZN ha anunciado un acuerdo con el boxeador Gennady Glovkin por el que emitirá a través de su servicio de streaming los combates del kazajo del resto de su carrera y le convierte en uno de los embajadores de la firma junto a Neymar, Andrés Iniesta, Jose Mourinho, Marc Márquez y Cristiano Ronaldo.

La compañía, que no ha hecho públicas las cifras del acuerdo, emitirá al menos dos combates por año en 2019, 2020 y 2021 que no spondrán un coste adicional para los suscriptores. Estas peleas también se emitirán, a la vez, por el tradicional sistema de 'pay-per-view' en los países en los que DAZN no haya desembarcado. DAZN entra en el mercado español: ¿qué es? ¿cuánto vale? ¿qué derechos tiene? y ¿qué futuro le espera?

El boxeador se une en DAZN a Saúl 'Canelo' Álvarez, que en el mes de octubre se convirtió en el deportista mejor pagado de la historia gracias a un contrato de 316 millones de euros por once peleas hasta 2024. Precisamente, ambos se enfrentaron en el pasado mes de septiembre por el cetro del peso medio, con victoria para el mexicano.

De esta manera, DAZN consigue los dos máximos atractivos de esta categoría pugilística y la añade a una oferta que en España, recién implantada, ya suma los campeonatos de Moto 1, Moto 2, MotoGP, Sueprbikes, la temporada de la WTA de tenis femenino, la liga de fútbol japonesa, Mundial de Rallies, de dardos, Coppa Italia de fútbol, FA Cup y Carabao Cup, la English Footbal League (de segunda a cuarta división de fútbol inglesa), así como la Euroliga de baloncesto y la Premier League a partir del próximo curso.