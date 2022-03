LaLiga borra sus mensajes de apoyo a Ucrania en sus retransmisiones en China

LaLiga ha decidido no incluir sus contenidos de apoyo a Ucrania en sus retransmisiones en China. En España y el resto de países, incluido Rusia, esta será la segunda jornada consecutiva en donde se vean mensajes sobreimpresionados junto al marcador como "No a la guerra", en primera instancia, o "No a la invasión".

En cambio, sí se podrán apreciar en los anuncios luminosos de los estadios, tal y como lo han confirmado tanto El País, El Periódico, como New York Times, información de la que también se hizo eco Forbes. Una decisión, la de LaLiga, que contrasta con la de la Premier League, competición que ha sido vetada desde China.

China, aliado político de Rusia, ha mostrado hasta el momento una postura de neutralidad en el conflicto. "Rusia es un socio estratégico, pero no estamos alineados" explicaba el portavoz del ministerio de Asunto Exteriores, Wang Wenbin. "No es la situación que queríamos para el país", concluía el diplomático. Hay que recordar que el China es el principal socio comercial de Ucrania.

