La liquidez del fútbol está garantizada en este momento de crisis

Sin duda diciembre no tiene porque ser un mes aburrido o de mero trámite antes de las vacaciones navideñas. El presidente de la patronal del fútbol español, Javier Tebas, se ha erigido en protagonista y ha dado un golpe sobre la mesa que, sin duda, le posiciona como el motor financiero e ideológico de La Liga durante muchos años.

El mes de diciembre ha sido el de la consolidación del acuerdo con el fondo CVC. La inyección de capital ya se ha hecho efectiva, al menos una primera parte, el monto total de la misma será de 1.994 millones de euros. A cambio la La Liga cedería el 8,2% de los beneficios que genera la comercialización de la competición (derechos audiovisuales, digitales y resto de ingresos) durante 50 años. Estos supone una inyección algo menor a lo en un primer momento estipulada (alrededor de 2.100 millones de euros) y un porcentaje algo menor, se especuló en torno al 10,95% en un primer momento. Todo este proceso no ha dejado indiferentes a los distintos clubes del fútbol español. El acuerdo necesitaba una aprobación con al menos 32 votos a favor, Tebas consiguió 37. En contra, sus archienemigos y promotores de la Superliga, Real Madrid y FC Barcelona, Athletic de Bilbao, Ibiza y una abstención. Este grupo de opositores intentó, sin éxito, elaborar un Proyecto Sostenible. Un préstamo otorgado por JP Morgan, Bank of America y HSBC a devolver a 25 años, una vía mas ortodoxa y que sin duda desembocará en una guerra judicial entre estos 3 (Ibiza alega falta de background en el fútbol profesional para apoyar CVC pero no irá a una guerra) y la patronal.

"Tebas se erige como el líder indiscutible del fútbol español"

Todo ello aliñado con el fantasma de la Superliga de fondo. El club más beneficiado por el acuerdo en la Primera división es el Atlético de Madrid con 181 millones de euros, el menos el Elche con 10. Además de la inyección en el mercado de fichajes, cabe destacar que el acuerdo permitirá desarrollar algunos proyectos aparentemente imposibles. Me quedo con dos ejemplos. La Ciudad Deportiva y el Mini Estadio anexo al Wanda Metropolitano que construirá el Atlético de Madrid y sin duda alguna, la ejecución definitiva del Nuevo Mestalla. El club che ya ha anunciado por boca de su presidente Anil Murthy que en 2022 empezarán las obras para terminar el coliseo valencianista. Sin duda un impulso para nuestro fútbol.

Pero como las alegrías no vienen solas, escasos días atrás, se anuncio el nuevo acuerdo sobre los derechos de televisión de los equipos de Primera división, la jugada ha sido maestra. Con un incremento del 1% en los derechos nacionales. Un impacto de casi el 5% en el Ibex 35 para uno de los compradores (Telefónica) y sobre todo la garantía de crecimiento sostenido en los próximos 5 años. DAZN y Telefónica han comprado 8 partidos semanales de La Liga a razón de 990 millones de euros al año. En la actualidad la cantidad era de 980 millones y falta todavía por adjudicar el partido en abierto, el canal Horeca y la Liga Smartbank. La habilidad negociadora de Tebas ha sido brutal. Italia, Francia y Alemania han perdido entre un 4 y un 5% de sus ingresos, en Francia el golpe puede ser incluso mayor con la crisis de Mediapro. Sólo la Premier, que mantuvo el contrato anterior no ha sufrido en esta negociación post COVID. No podemos pasar por alto el dato inglés. La liga vende sus derecho por 4.950 millones por 5 años, la Premier 11.600 millones por 3. Sin duda los clubs ingleses seguirán siendo el motor del mercado europeo y cada día las distancias se harán mayores, la NBA del fútbol.

En resumen, creo que estamos de enhorabuena todos los implicados en el mundo del fútbol. La liquidez y el modelo de negocio están garantizados en este momento de crisis y, sin ningún género de dudas, hay que ensalzar la figura de Javier Tebas, que se erige en el líder indiscutible del futbol español y posiblemente en el ejecutivo de referencia en el continente europeo.