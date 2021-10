Kelme va a concurso de acreedores tras perder un pleito de 3,2 millones

Europa Press Alicante

La empresa New Millennium Sports, distribuidora en España de la marca Kelme y sucesora de la sociedad creada en su día por los hermanos Quiles, ha solicitado el concurso voluntario de acreedores al juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, para hacer frente a un antiguo litigio por un contrato de licencia, según han informado fuentes oficiales de la firma a Europa Press.

La dirección de la compañía ha tomado esta decisión como medida "preventiva" ante la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2021 dictada por la Audiencia Provincial de Alicante que condena a la sociedad al pago de 3,2 millones de euros por una infracción del contrato de licencia con un antiguo distribuidor que se realizó en 2007.

No obstante, la resolución de la Audiencia no es firme, ya que New Millennium Sports tiene intención de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según han informado las mismas fuentes.

Según ha detallado la empresa, a este pleito se une la "delicada situación económica" que, como todas las firmas del sector, atravesaba New Millennium Sports como consecuencia de la paralización y posterior ralentización de la actividad por la pandemia.

New Millennium Sports centra su actividad exclusivamente en la distribución en España de la marca deportiva Kelme, mientras que la actividad de fabricación, comercialización y patrocinio de clubes deportivos recae en Kelme Sports, empresa ajena a New Millennium Sports y que está controlada por la corporación china Yuangxiang, fabricante de otras conocidas marcas deportivas en ese país.

New Millennium, que fue como se rebautizó Kelme después de que el Gobierno valenciano aportase fondos a través del fondo de capital riesgo Tirant para evitar el cierre de la histórica marca de Elche, llegó a un acuerdo hace tres años para traspasar esos derechos.

Ahora, la firma está trabajando en paralelo y "con total prioridad" en el diseño y aplicación de un plan de viabilidad "con el claro objetivo de garantizar la continuidad del negocio, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo". La firma está en negociaciones con los principales acreedores con el fin de obtener la aprobación de un convenio.