El Barcelona rescinde el contrato de I3 Ventures después de la polémica con las redes sociales

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, ha anunciado este martes la decisión del club de rescindir su contrato con I3 Ventures, la empresa que estaría gestionando cuentas para perjudicar a los contrarios a la actual Junta Directiva. Todo, tras filtrar la Cadena Ser (la misma que desveló la campaña) los documentos que acreditarían que esta compañía estaba a cargo del Barça y gestionaba perfiles en redes sociales.

"Hemos rescindido el contrato con una de las empresas que atacaba a gente de nuestro club", ha dicho Bartomeu durante la entrega del premio de periodismo Vázquez Montalbán a Jorge Valdano. Pese a defenderse de las críticas alegando que "el club no ha contratado ningún servicio para desprestigiar nadie. Ni a ningún jugador, ni a ningún ex jugador ni a ningún político, ni a ningún ex", el presidente ha comunicado la decisión de la directiva contra I3 Ventures.

Además, el dirigente culé ha dejado claro que "se defenderán donde haga falta porque es falso", haciendo hincapié en que todo lo que haya realizado la empresa es decisión propia y no de alguien perteneciente al club. Una entidad blaugrana que, tal y como ha demostrado la Ser, estaba dentro de un plan con objetivos dispares como Leo Messi, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Victor Font o Jaume Roures.

I3 Ventures era la encargada de gestionar portales web como 'Respeto y Deporte' o 'Sport Leaks' que a través de sus miles de seguidores difundía noticias para "limpiar" la imagen de Bartomeu y su Junta. El club habría abonado 1,1 millones de euros por los servicios de esta empresa y ya dejó claro en su primer comunicado, tras desvelarse la noticia, "si se demostrara algún tipo de relación, rescindiría inmediatamente su relación contractual y ejercería las acciones legales oportunas en defensa de sus legítimos intereses".

Mediapro quiere responsabilidades penales en el Barcelona

Uno de los perjudicados en las noticias, el presidente de Mediapro Jaume Roures, ya ha dejado claro que demandará responsabilidades penales al Barcelona. "Con el comunicado la Junta no se saldrá. Deberá dar la cara. Nosotros pensamos pedir responsabilidades penales. He visto la documentación y está probado que la empresa I3 Ventures está detrás de las cuentas en las redes sociales".

Roures, que ha sido muy crítico con la actual gestión del club ha vuelto a lanzar otro dardo hacia Bartomeu y su entorno. "Me da vergüenza que la Junta del Barça haga estas cosas. Es un millón de euros que pertenecen al club y que la directiva utiliza para intereses personales. Es administrar deslealmente el dinero de los socios. Nadie sabe cuál es la deuda del Barcelona y no hay ningún control sobre la economía del club", ha sentenciado en palabras a Rac 1.