El Barcelona disminuye su límite salarial en 15 millones: ¿Cómo afecta esto a un posible fichaje?

Adrián Arranz Madrid

El Control Económico de LaLiga ha dado a conocer este jueves los límites salariales actualizados de sus 42 clubes de Primera y Segunda División. Con un incremento del 10% solo en la máxima categoría, el único equipo que ve disminuido su tope de coste de plantilla es el Barcelona al bajar 15 millones respecto al dato aportado en septiembre. Un descenso de 2,2% (de 171,429 millones a unos 656,429) que, sin embargo, sigue siendo el mayor del fútbol español y podría verse aumentado de cara al fichaje de un nuevo jugador. Una operación que depende, en medida, de este dato económico pero que también podría verse modificado si así el equipo catalán lo estimase oportuno.

La directiva presidida por Josep María Bartomeu sigue encabezando la mayoría de índices económicos dentro de LaLiga. Si ya en octubre presentó ante los socios un presupuesto récord de más de 1.000 millones de euros para el presente curso, esta vez ha ratificado el máximo tope salarial dentro de Primera División. Un límite que sigue siendo más alto que el de un Real Madrid (641,049), que ha sido uno de los cinco clubes españoles que no ha modificado su coste de plantilla en enero.

Sin embargo, el Barcelona ha sido la única escuadra que ha reducido su límite. Un descenso del 2,2%, que responde a diferentes posibles factores y puede resultar decisivo a la hora de gestionar un fichaje como sustituto a la lesión de larga duración de Ousmane Dembélé. Porque la entidad culé ya ha manifestado su interés en reforzarse para el tramo final de temporada y, en un ya de por sí limitado número de opciones (solo puede hacerse con un futbolista en paro o que milite en España), esta bajada hace aún más enrevesada la probable contratación de un delantero.

Para calcular el límite salarial de cada club, LaLiga resta a los ingresos totales la cantidad reflejada en los gastos que no tienen que ver con la plantilla deportiva, además del repago de la deuda. De ese dato final, que no obstante puede ser más bajo si los equipos consideran que no necesitan tanto dinero como sus cuentas se lo permiten, las entidades deben acometer los costes de los salarios, indemnizaciones, aportaciones a la Seguridad Social, primas, derechos de imagen, gastos en comisiones y amortizaciones de "jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico", así como filiales.

Límites salariales actualizados de todos los clubes de LaLiga. Foto: @LaLiga.

Por lo tanto, una vez comprendido esto se deduce que el Barcelona ha reducido su límite salarial por alguno de los tres factores decisivos: menores ingresos de los esperados, mayores costes no deportivos o aumento de la deuda. Un dato que no desvela ni el propio club ni LaLiga, pero que podría orientarse hacia la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey (entendiendo que llevaba nueve temporadas seguidas alcanzando las semifinales, en ocho de ellas la final, y el club confiaba en alcanzar este objetivo) o a que los adeudamientos de la entidad para proyectos futuros (como podría ser el Espai Barça) han crecido.

LaLiga deja la posibilidad de aumentar un 4% el límite en caso de una lesión de larga duración

Todo ello deja menos espacio salarial en Can Barça para el ansiado fichaje, pues el delantero que llegase debería estar dentro (con su respectivo salario, primas y restantes retribuciones) de los 656 millones de límite de plantilla. Sin embargo, el club aún tiene una carta bajo la manga de un incremento de un 4% que podría ser clave pues da un margen de 26,25 millones.

A este pequeño resquicio LaLiga deja acceder siempre y cuando un club haya agotado el total de su límite, tenga un jugador lesionado de larga duración y el fichaje sea por un precio menor al 80% de la baja. Es decir, el Barça podrá acceder a la opción si así lo considera ya que Dembélé tiene unos altos costes y su baja es de seis meses.

Unos 26,25 millones que podrían ser clave para el ansiado delantero. Bien con solamente esta cifra o bien junto a lo que el club blaugrana no haya gastado de su límite salarial, la directiva ya se mueve contrarreloj para reforzar la plantilla de Quique Setién y afrontar el último tramo de campaña para intentar conquistar la tercera liga consecutiva.