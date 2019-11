Crisis en la Premier League: el nuevo CEO renuncia a su puesto meses antes de asumir el cargo

La Premier League continua sumida en una crisis institucional. Ya son más de dos años desde que su último jefe, Richard Scudamore, anunciase su retiro en noviembre de 2018 y con ello comenzase un proceso de búsqueda de un nuevo CEO, que llevó primero a Susanna Dinnage a renunciar al cargo, luego a Tim Davie y ahora a David Pemsel a hacer lo mismo cuando iba a ser investido en abril de 2020. Sin cabeza visible, Richard Masters seguirá de interino mientras la máxima competición inglesa persiste en su búsqueda de un líder sólido, que esta vez ha chocado con un presunto abuso sexual a una menor.

"Tras las revelaciones de los medios a principios de esta semana y las negociaciones con David Pemsel, la Premier League ha aceptado este viernes la renuncia de David por la que ya no se unirá como Director Ejecutivo", ha reflejado la Premier League en un escueto comunicado en el que informa también de que "Richard Masters continuará como director ejecutivo interino" de la competición británica.

Además, con la idea de "dar por cerrada esta etapa", la Premier asume que se encuentra en una crisis institucional muy grande ya que durante este mes de noviembre se han cumplido dos años desde que Scudamore dejase la dirección de la liga. Un tiempo que parecía cerrado con el ascenso de Pemsel pero que tras las acusaciones de intentar mantener relaciones sexuales con una menor, se ve de nuevo dentro del caos.

Pemsel había sido acusado de un presunto abuso sobre una menor, pero los medios borraron su contenido

En concreto, el ex CEO de Guardian Media Group (donde se aglutinan, entre otros, The Guardian y The Observer) había sido acusado de un presunto abuso sexual sobre una menor. Pese a ello, las principales cabeceras que lo habían desvelado, con The Sun al mando, han borrado su contenido de Internet pero las denuncias han pesado más sobre Pemsel y la Premier League.

De esta forma, David Pemsel sigue los pasos de su predecesora y jefa de Animal Studios, Susanna Dinnage, que también renunció a los pocos días de ser elegida y del CEO de BBC Studios, Tim Davie, quien rechazó directamente la oferta de la liga inglesa.

Un bloque institucional que ya dura 540 días desde que en junio de 2018 Scudamore anunciase que iba a retirarse en noviembre de ese año y con ello, la Premier iniciase el proceso de búsqueda de un nuevo líder. Como ha informado la competición, el aún interino Masters se mantendrá en el cargo durante el tiempo que se tarde en cerrar este capítulo negro de la que es considerada mejor liga del mundo.