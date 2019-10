La polémica con el VAR reaviva la guerra entre Javier Tebas y Luis Rubiales

Tras una breve tregua, los ataques entre Javier Tebas y Luis Rubiales han vuelto a primera escena. Esta vez a causa del VAR y la polémica que envolvió el Athletic-Valencia, ha sido el presidente de LaLiga el que ha atacado directamente al dirigente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por lo que considera un ataque de "alguien obsesionado contra Mediapro". Este es el resumen de un capítulo que aún no está concluido.

El sábado a las 13:00 se enfrentaron en San Mamés Athletic Club y Valencia. En uno de los duelos más atractivos de la jornada, en el minuto 26, el delantero del cuadro ché Maxi Gómez recibió el esférico en posición dudosa y conforme la jugada continuó, Cheryshev anotó el que sería el único tanto del encuentro. Pues bien, tras la revisión del VAR, el colegiado Melero López validó el gol pero unos minutos más tarde la operadora del encuentro (Mediapro) concedió unas imágenes del tiro de su cámara y con líneas donde se apreciaba que era fuera de juego. Algo que generó confusión entre los espectadores y revuelo por lo que parecía una jugada que claramente debía ser anulada.

Pero ya adentrada la segunda parte, concretamente en el minuto 56, Mediapro emitió las imágenes que le habían llegado desde el VAR y donde, con otro tiro de cámara, se trazaban unas líneas que mostraban la validez del gol. Estas últimas firmadas abajo como imágenes VAR, algo que no tuvieron las primeras.

Ya por la noche y ante la confusión de las dos imágenes, las de Mediapro y las del VAR, la RFEF emitió una nota de prensa donde acusaba a la empresa de Jaume Roures de "manipular las imágenes pudiendo cuestionar públicamente la decisión del árbitro". Un claro ataque de Rubiales contra la compañía audiovisual en lo que para el presidente de la Federación era "traspasar una línea roja de modo intolerable", con el fin de hacer "perder la confianza en el actual proveedor del VAR". Es decir, tras retirar Rubiales la concesión de la tecnología arbitral a Mediapro en favor de Hawk-Eye, el dirigente considera que éstos habían actuado así a modo de represalia en unas retransmisiones por televisión que siguen manteniendo.

Un ataque contra el que Mediapro no quiso quedarse sin defensa y que, a través de otra nota de prensa, comunicó alegando que la realización "ofreció repeticiones desde todos los ángulos posibles, mientras contactaba con la sala VOR para disponer de las imágenes del VAR". Aquí es donde viene la gran polémica, pues las imágenes debían haber llegado a televisión instantes después del gol y mientras los de Roures argumentan que "pasaron 40 minutos", la RFEF manifiesta que "se enviaron antes de que saliesen las imágenes confusas (minuto 33)".

Tebas considera que se ha llegado a este punto "por la obstinación" de Rubiales contra Mediapro

Ante este revuelo, el presidente de LaLiga quiso poner de manifiesto su postura "independiente" en esta polémica. "No creo que el fútbol se ponga bajo sospecha tras lo ocurrido en San Mamés", respondía Tebas en los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero. "A las 21:00 de la noche salió una nota de prensa de alguien que tiene obsesión contra Mediapro. Fueron siete horas después del partido y en el comunicado dicen 'se hayan enviado o no' las imágenes, insinuando que Mediapro actuó de forma consciente. Es la obstinación de una persona contra una empresa, pues si la RFEF no manda esa carta no estaríamos aquí".

Así de duro se mostró el líder de la patronal del fútbol español contra su homólogo en la Federación. En un tema que LaLiga ya ha asegurado que "investigará, pidiendo explicaciones a Mediapro, a la RFEF y al Comité Técnico de Árbitros con las imágenes y el sonido de todo lo que ocurrió en la sala VOR". Unas imágenes que ya fueron desveladas, en parte, durante el lunes y donde se ve al colegiado VAR Sánchez Martínez hacer fotografías a la pantalla para contactar con Melero López al descanso. Algo prohibido que además se suma a que durante los minutos de revuelo entraron varias personas en la sala, acto también ilegal.

"Confío en la integridad de árbitros. No hay problemas de colegiados, lo que hay aquí es la obsesión de una persona contra una empresa", repitió Tebas en el mencionado medio incidiendo en el ataque contra Rubiales. El líder de la patronal, además, sacó a relucir la multitud de casos donde, durante los últimos meses, el presidente de la RFEF se ha visto enfrascado en polémicas.

"Creo que Pedro Sánchez está siendo utilizado por Rubiales, pues siento que nos están atacando por todos lados y hay pasividad de quien podría defendernos"

"No sé cuántas cartas tengo en LaLiga amenazándome con llevar ante UEFA o FIFA. Me llamó delante de Ceferin, corrupto. Tiene líos con el femenino, el fútbol sala, la Federación madrileña, la andaluza, la AFE (organismo que Rubiales dirigía hasta su salto a la RFEF)... Basta ya", explotaba Tebas para después denunciar la "pasividad" del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Estamos todos diciendo que hay abusos de poder y el CSD está parado sin hacer nada, cuando en verano ante un problema que tenía la Federación por las amarillas, emitió dos comunicados rápido. Creo que Pedro Sánchez está siendo utilizado por Rubiales, pues siento que nos están atacando por todos lados y hay pasividad de quien podría defendernos", sentenciaba en un mensaje claro al presidente del Gobierno en funciones.

Por el momento no ha habido respuesta de Rubiales a Tebas, pero no se descarta que en las próximas horas o días el líder de la RFEF replique a su homólogo en LaLiga en lo que se ha convertido en una continua guerra entre los dos grandes dirigentes del fútbol español. Por ahora, la última polémica entre Mediapro y el VAR ha conllevado que Tebas entre en juego para "investigar", pero también para denunciar "un abuso de poder de alguien obsesionado con una empresa".