Javier Tebas: "No renuncio a los lunes para esta temporada, pero dependen de los tiempos judiciales"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue el encargado de cerrar la primera jornada del World Football Summit que se celebra por cuarto año consecutivo en Madrid. Allí, el líder de la patronal del fútbol español aludió a la continua trifulca que mantiene con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la tentativa de tener partidos de Primera y Segunda División viernes y lunes.

"Los encuentros de los lunes están judicializados y que haya o no partidos dependerá de los tiempos de los jueces", ha dicho el presidente a elEconomista. Además, ha reconocido que no renuncia a estos y espera que se juegue el primer día de la semana "durante esta temporada".

Tebas también ha querido hablar de este tema llevándolo a la internacionalización, donde según los datos de LaLiga, "el horario de los lunes por la noche es muy importante para Europa porque se consume mucha televisión". Algo que están sabiendo ver otras competiciones, donde en la "Premier League se disputan 24 lunes esta campaña, en la Serie A también los tienen y en la Ligue 1 los incluirán el próximo año". "Cuando viajo por el mundo me preguntan qué perjudican los lunes a la RFEF. Yo les digo que no hay nada malo, pero no podemos jugar los lunes", ha ironizado el dirigente.

También referente a los derechos de televisión, Tebas ha explicado el motivo por el que LaLiga no cambió el encuentro del Barcelona de este martes, ya que el conjunto culé tenía representación en los premios de la FIFA The Best del lunes y pidió que se atrasase su encuentro. "Los horarios se pusieron hace 30 días y es jornada intersemanal y eso implica también los horarios de la jornada anterior y de la siguiente. Cambiar el partido del Barça suponía otros 11 modificaciones porque el acuerdo con los teleoperadores exige que los choques no se pisen entre sí", ha sentenciado el presidente de la patronal.

Por otra parte, en cuanto a las modificaciones que quiere llevar a cabo la ECA en el futuro de las competiciones del fútbol, Tebas ha esgrimido que "una Superliga haría mucho daño a las competiciones nacionales, con 500 millones de euros menos de ingresos". Además, ha mandado un mensaje a los grandes clubes, "que son los que controlan la ECA, por mucho que digan que dan palabra a pequeños y medianos". "A medio plazo el nuevo formato les haría daño, no es una buena idea para la industria del fútbol que ha funcionado muy bien con la Champions League actual", ha dicho Tebas.

LaLiga se lanza hacia la importancia de la Inteligencia Artificial

En otro plano de asuntos, el presidente de LaLiga ha remarcado la evolución que ha sufrido su organismo desde la campaña 13/14, cuando dejó de llamarse LFP para evolucionar a una competición más 'glocal' (que se centra en el mundo y en España) para conseguir mayores ingresos con sus patrocinios.

"En cuanto a los derechos audiovisuales, se ha pasado de 840 millones de euros a los 2.111 que hay firmados hasta la 21/22 (con un 42% proveniente del mercado internacional). Además se han creado más 'slots' horarios, que permiten que los encuentros de Primera no se solapen entre sí", ha remarcado mostrando los datos favorables a la patronal.

Unos datos que, gracias al acuerdo con Microsoft, está consiguiendo que LaLiga recopile más información para sí misma y para sus patrocinadores, con el fin de conocer mejor al usuario. "La exposición del patrocinador va a perder valor en el futuro y van a ser más importantes los datos que se ofrecen sobre un producto", ha dicho dando a conocer los apartados de Business Intelligence y Business Analytics que tiene LaLiga y permiten recopilar datos del pasado y prevenir situaciones del futuro, respectivamente.