Los testimonios del Levante-Zaragoza se reanudan con el hijo de Roig negando la declaración de Tebas

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, afirmó que el jugador Javi Venta no le reconoció haber recibido dinero del Zaragoza en alusión al presunto amaño del encuentro del Levante y el equipo aragonés disputado en mayo de 2011, por el que hubo salvación en Primera División.

Así lo señaló en su comparecencia como testigo en el caso, en la que también indicó que un año después de aquel partido, Venta le habló de que "se oían cosas extrañas" sobre el club aragonés, aunque negó que el jugador le hubiera transmitido que se había comprado ese encuentro.

"Javi Venta sólo me dijo que tuviéramos cuidado porque había cosas raras. Se refería al Zaragoza sin más. Eso es lo que creo que le transmití a Tebas. Pruebas no tenía ninguna", señaló Roig Negueroles.

En su denuncia, y como ratificó la semana pasada como testigo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que un año después de aquel partido, Roig Negueroles le había contado que Venta, que entonces jugaba en el Villarreal pero antes había estado en el Levante, le había dicho que había cobrado 35.000 euros por ese choque y le confirmó que se había vendido el partido.

"Venta no me reconoció haber recibido dinero del Zaragoza. Se lo dije a Tebas en privado y luego puso en mi boca cosas que yo no le había dicho"