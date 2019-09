El FC Barcelona entra en modo vendedor para hacer caja con jugadores

El FC Barcelona cuenta para la temporada 2019-2020 con el mayor presupuesto del mundo de un club deportivo, de 1.047 millones de euros, y para hacerlo realidad, la estrategia económica pasa por sacar partido de los jugadores disponibles para su traspaso o cesión.

"No nos escondemos, habrá ventas, pero no de jugadores clave", ha explicado el director ejecutivo del club, Òscar Grau, en la presentación de los resultados de 2018-2019 y del presupuesto 2019-2020. Dichas cuentas no prevén fichajes en la temporada de invierno.

De hecho, el FC Barcelona ya está en el límite de la masa salarial que le permite la Liga tras los fichajes del verano –con Antoine Griezmann como entrada estrella-, por lo que para poder realizar incorporaciones, debe haber salidas. Por ello, en las negociaciones fallidas para el retorno de Neymar era condición imprescindible el intercambio de jugadores.

Grau ha defendido que los traspasos y cesiones "deben formar parte de la actividad ordinaria del club". La temporada recién acabada representaron unos ingresos de 114 millones de euros, y para este curso se prevén 124, un 9% más.

Otra de las vías de ingresos a explotar es la de los patrocinadores, pese a que el FC Barcelona es ya el club con más sponsors del mundo. Ha mejorado varios contratos y prevé nuevas incorporaciones con las que aupar los ingresos de este apartado de los 325 millones de 2018-2019 a los 374 millones en 2019-2020. A ello también contribuirá la gestión directa de las tiendas del FC Barcelona, que hasta la temporada 2017-2018 gestionaba Nike.

El vicepresidente y tesorero del Barça, Enric Tombas, ha reconocido que el beneficio neto es muy bajo, de 4 millones en 2018-2019 –se presupuestaron 15, y fueron 20 en el cierre de 2017-2018- y de 14 previstos en 2019-2020, pero ha defendido que "la prioridad es ser plenamente competitivos" en el deporte, para lo que se necesita a los mejores jugadores.

La deuda neta del club cerró la temporada en 217 millones, según los criterios de la Liga y la UEFA, lo que supone 0,76 veces el Ebitda, mientras que los costes financieros siguen en aumento en la temporada pasada y la actual por la solicitud de adelantos de cobros pendientes para realizar pagos comprometidos.