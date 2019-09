LaLiga firma un acuerdo histórico en Reino Unido e Irlanda para abrir un canal propio de emisión de partidos

LaLiga ha dado un paso más en su expansión internacional. A través de un acuerdo con el canal de televisión británico Premier Sports, el organismo presidido por Javier Tebas abrirá en octubre un canal independiente de LaLiga TV en inglés. De esta forma, se podrán visualizar todos los encuentros de Primera División, hasta la temporada 21/22, en Reino Unido e Irlanda, así como distintos contenidos que completen una programación de 24/7.

La patronal del fútbol español ha firmado, este martes, un acuerdo histórico. Desde octubre, LaLiga se convertirá en el primer campeonato del mundo que tendrá un canal exclusivo retransmitiendo 24 horas al día los siete días de la semana para ofrecer todos los partidos en directo en Reino Unido e Irlanda. El contrato con Premier Sports conlleva además, que desde enero de 2020 se pueda visualizar en la plataforma Sky TV durante los próximos tres cursos.

Esta firma llega toda vez que el fútbol español no había recibido ofertas satisfactorias en estos países y no tenía proveedores que emitiesen sus partidos. La temporada pasada ya tuvo que renegociar su acuerdo con Eleven Sports (plataforma que daba la primera División) por no alcanzar este los suscriptores previstos y este verano, LaLiga decidió anular el proceso de adjudicación de los derechos del trofeo al no encontrar ofertas que cumpliesen con las expectativas de Tebas, que en el ciclo anterior alcanzó los 20 millones de euros.

Premier Sports ya daba cuatro encuentros por jornada y a partir de octubre cambiará por LaLigaTV, para dar un completo servicio por 11 libras al mes (12,3 euros) o 99 libras al año (110,73 euros), a falta de confirmar los precios y la fecha de lanzamiento oficial con Virgin TV. Además, una vez que se presente el acuerdo en enero con Sky TV, también se incluirá la opción de añadir LaLiga TV como un servicio independiente dentro de Premier Sports. Este tendrá un coste de 5,99 libras (6,7 euros) al mes o 49 libras (54,8 al año).

Las últimas características que ofrece el acuerdo es que a partir de la próxima semana, el canal gratuito FreeSports dará contenido seleccionado de los encuentros españoles, así como las mejores jugadas de cada jornada. En cuanto a los bares, podrán emitir LaLiga TV a través de Sky TV siempre y cuando tengan contratado el paquete de Premier Sports.

"LaLiga se disfruta en todo el mundo, con unos seguidores especialmente apasionados en Reino Unido e Irlanda. A través de nuestra asociación a largo plazo con Premier Sports, estamos muy felices de poder ofrecer a los aficionados al fútbol español la oportunidad de disfrutar del mejor contenido de LaLiga", ha reflejado Tebas.

Dentro de la programación que ofrezca LaLiga estarán personajes y periodistas conocidos por el fútbol británico como Gaizka Mendieta, Sid Lowe, Guillem Balagué o el exjugador del Barcelona Steve Archivald.