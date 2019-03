LaLiga lanza el Netflix gratuito del deporte español

Sergio de la Cruz Madrid

LaLiga ya ha hecho oficial su plataforma OTT (over the top) de los deportes españoles. El organismo presidido por Javier Tebas ha presentado este lunes LaLigaSports TV, una suerte de Netflix gratuito que permitirá la emisión de eventos en directo y en diferido de más de 60 deportes tradicionalmente minoritarios en términos de audiencia.

Enmarcado en el contexto de la decreto de comercialización de los derechos de TV (que aseguró el 1% del dinero para el fomento de estos deportes), el proyecto supone la cristalización de un camino que empezó en 2015 y que tenía como objetivo dar visibilidad a los deportes que no tienen una gran cabida en los medios de comunicación tradicionales.

Mediante el registro en una aplicación disponible en diferentes formatos (TV, tablet...), LaLigaSports TV ofrece un catálogo de deportes variados entre los que, eso sí, no se encuentran los partidos de LaLiga Santander. La plataforma se centra en el resto de deportes que no han comercializado sus derechos y que, de acuerdo con el modo de uso, serán de coste gratuito para todos los usuarios. La idea es dar visibilidad a estas disciplinas, para las que no hay espacio suficiente (por su cantidad) en los medios.

Esta iniciativa se presenta oficialmente en un contexto de parón gubernamental por la convocatoria de elecciones generales que ha detenido la puesta en marcha de una Ley del Deporte, criticada por Javier Tebas al considerar que ponía cortapisas al proyecto por su prohibición de patrocinio de unas ligas sobre otras.

De esta forma, el paquete que ofrece la nueva OTT da visibilidad gratuita a 23 deportes minoritarios (entre los que destaca la Liga Asobal, la LNFS o algunos eventos no confirmados de automovilismo). Además, LaLiga 1,2,3 se podrá adquirir por un precio de 2,99 euros al mes o 14,99 al año, mientras que la mencionada Primera División solo tendrá resúmenes y reportajes y LaLiga Iberdrola tendrá una cobertura especial con partidos solo en diferido.