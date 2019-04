Renta 2018 | ¿Qué puede hacer si no le aparece la nueva deducción de 1.000 euros por guardería?

Los 1.000 euros adicionales de la deducción de maternidad por gasto de guardería están trayendo de cabeza a miles de contribuyentes que han visto cómo no se pueden beneficiar de la ayuda pese a que en principio tienen derecho a ello. En muchos casos han descubierto que la guardería o la escuela infantil no estás autorizadas por el ayuntamiento o Comunidad o, simplemente, el centro no ha realizado el trámite con Hacienda para que las madres puedan acogerse a la deducción. Los expertos fiscales recomiendan no renunciar a ella si no viene en el borrador. Lo ideal sería pedir una rectificación de la autoliquidación para que la Agencia Tributaria haga las comprobaciones correspondientes. l Consulte nuestro especial Declaración de la Renta 2018.

Unas de las principales novedades de la Renta de este año es el aumento de la deducción por maternidad hasta en 1.000 euros adicionales, sobre la deducción de 1.200 euros por hijos menores de tres años en gastos de guardería. Lo que iba a ser un trámite sencillo para el contribuyente se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza. En principio, la nueva ayuda viene reflejada en el borrador de la Renta, pero esto solo será posible si el centro educativo informó previamente a la Agencia Tributaria de los datos del contribuyente.

Algo que no ha ocurrido en algunos casos, señala Luis del Amo, fiscalista del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Las guarderías y otros centros educativos tenían hasta el 15 de febrero para presentar el modelo 233 en el que se informa a Hacienda de los padres que tienen derecho a esta deducción.

En otros casos, los padres se han encontrado con el problema que los únicos centros que podían cumplir con este trámite eran los que tenían tanto licencia municipal como autonómica. Ahora en plena campaña es cuando las madres saben si tienen derecho al aumento de la deducción al comprobar el borrador.

"Si el contribuyente no encuentra la deducción en la declaración hay dos posibilidades. La primera es que la guardería no haya cumplimentado el modelo 233 o que no esté autorizada", explica Del Amo.

En este punto, el experto recomienda no olvidarse de la deducción. "Si se piensa que se tiene derecho y el centro cumple con los requisitos, se puede buscar vías para reclamarla", incide. La opción más "prudente" es pedir de una rectificación de la autoliquidación del IRPF, cuando la Agencia Tributaria abra el plazo. Se puede hacer presencial o a través de la página web de la Agencia. "Supone un esfuerzo para el contribuyente, pero deja la responsabilidad y el trabajo a la Agencia Tributaria de comprobar si la deducción se ajusta a los criterios exigidos", apunta.

Los expertos recuerdan que esta deducción es incompatible con el cheque guardería que ofrecen algunas empresas a sus trabajadores

Tampoco descarta que el contribuyente meta directamente en la declaración la ayuda, aunque reconoce que hay "más riesgo de consecuencia negativas". El contribuyente se arriesga a que Hacienda abra una inspección y que concluya que no le corresponde la deducción de maternidad. En este caso, se tendrá que devolver la deducción con intereses de demora. Del Amo opina que no acarrearía sanción ni recargo, pero tampoco lo descarta totalmente.

El experto recuerda que esta deducción es incompatible con el cheque guardería que ofrecen algunas empresas a sus trabajadores. Este tipo de retribución en especie no tributa en el IRPF y normalmente sustituye a parte de la remuneración total, con lo que la ayuda de empresa queda exenta de IRPF. Será decisión de la madre calcular que ayuda le conviene más.

También subraya que solo tienen derecho a ella madres que realicen una actividad por cuenta propia o ajena y que estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. También será inviable cobrarla si se cobra la prestación o subsidio por desempleo o en situaciones de excedencia voluntaria.