Cómo hacer declaración de la Renta sin certificado catastral

El certificado catastral, también denominado cédula o referencia catastral, es un código alfanumérico de 20 caracteres asignado por el Catastro que sirve para identificar de forma oficial los bienes inmuebles. Este código es requerido en diferentes gestiones administrativas, por ejemplo, a la hora de hacer la declaración de la Renta.

De hecho, en el borrador de la Renta se debe incluir obligatoriamente la referencia catastral del inmueble, que puede ser una vivienda en propiedad, un alquiler o cualquier otra opción. De este modo, el certificado catastral es uno de los datos que la Agencia Tributaria siempre pide en la declaración.

¿Cómo conseguir la referencia catastral de un inmueble?

Cuando se accede por primera vez a los servicios de Renta, se pide ratificar el domicilio fiscal, ya que es imprescindible revisar y confirmar los datos del domicilio antes de acceder a cualquiera de los trámites. Así, el acceso está habilitado con Cl@ve, número de referencia o certificado/DNI electrónico.

"Una vez ratificado el domicilio, ya no se mostrará esta aplicación en posteriores accesos, dando paso a la aplicación de Renta que corresponda", indican desde la Sede de la Agencia Tributaria.

Así, es importante saber cómo encontrar la referencia catastral de un domicilio. Para ello, primero hay que acceder al servicio de Renta Web correspondiente, mediante la identificación con Cl@ve, número de referencia o certificado/DNI electrónico.

A la hora de ratificar el el domicilio fiscal, hay que introducir la referencia catastral del domicilio habitual para continuar con la ratificación. Si no la conoces, puedes obtenerla pulsando directamente en el 'Buscador Catastro':

En la pestaña 'CALLE / NÚMERO', hay que aportar la información de la vivienda y pulsar 'DATOS'. Así obtendrás en pantalla los datos completos del inmueble. Anota o copia la referencia catastral para continuar con el proceso de ratificación.

¿Qué hacer si el inmueble no tiene referencia catastral?

También es posible consultar directamente el código alfanumérico consultando el Buscador de Inmuebles y Visor Cartográfico de la Sede Electrónica del Catastro, que funciona de forma similar que el Buscador Catastro de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, es posible que el inmueble arrendado no tenga referencia catastral. Este es el único caso en el que el contribuyente no tendrá que meter el código alfanumérico a la hora de hacer la declaración de la Renta, ya que la vivienda no tiene ninguno asignado.

"En caso de que el inmueble o inmuebles arrendados no cuenten con referencia catastral, deberá consignarse la clave 3 en el campo 'Situación del inmueble', correspondiente a cada registro de perceptor, dejándose en blanco el campo Referencia catastral", indica la Agencia Tributaria en su sede electrónica.