Qué pasa si no presento la declaración de la Renta 2022-2023

Entramos en la última semana de la Campaña 2022-2023 poniendo el broche a casi tres meses en los que los ciudadanos han podido saldar su situación con Hacienda respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), aunque como siempre muchas personas dejan la entrega de las declaraciones para el final.

Pero, ¿qué sucede si se nos olvida entregar la declaración de la Renta? Todo depende de la situación del contribuyente, de si está obligado o no a presentarla. En el caso de encontrarse en alguno de los supuestos que obligan a hacer la Renta la no entrega le conllevará problemas, incluso cuando el resultado de esa declaración le sea beneficioso y sea 'a devolver'.

Si el contribuyente estaba obligado a presentar la Renta y no lo hace dentro del plazo establecido, se enfrentará a multas y sanciones de Hacienda que dependen de variables como la voluntariedad de ese retraso, el tiempo que se tarda en enmendar el error y si esa retraso perjudica o no a la Agencia Tributaria.

Qué pasa si no presento una declaración 'a devolver'

En el caso de que un contribuyente obligado a presentar la Renta no cumple con esa obligación y su declaración es 'a devolver' (es decir, que Hacienda tiene que pagarle), la sanción es leve porque no perjudica a la Agencia Tributaria, razón por la cual se le impone una sanción de 200 euros, según explica la Ley General Tributaria en su artículo 198 (puede consultarlo en este enlace del Boletín Oficial del Estado).

Es la sanción más leve, pero incluso puede ser menor: el importe de la multa es de la mitad (100 euros) si el contribuyente presenta la declaración antes de que Hacienda le comunique un requerimiento previo.

Qué pasa si no entrego una declaración 'a pagar'

La situación es más complicada para el contribuyente en el caso de que su despiste con la declaración perjudique a Hacienda. Esto sucederá siempre que no se presente en tiempo una declaración que sea 'a pagar', es decir, pagando a la Agencia Tributaria.

En este punto es clave para el contribuyente si regulariza su situación fiscal (es decir, entrega la declaración de la Renta aunque sea más tarde de lo permitido) antes de que Hacienda se lo reclame con un requerimiento o si, por el contrario, lo hace después de que el organismo le envíe el requerimiento. Las diferencias son sustanciales:

-Si el contribuyente entrega la declaración antes de que Hacienda le envíe un requerimiento solo tendrá que hacer frente al pago de recargos: del 1% de la cantidad adeudada por cada mes de retraso y un 15% más los intereses de demora a partir de los 12 meses de retraso.

-Si el contribuyente entrega la declaración después de recibir un requerimiento de Hacienda tendrá que pagar multas que dependen de la gravedad de la sanción.

Las multas por entregar la declaración fuera de plazo

-Si la sanción es declarada leve (siempre que la deuda sea inferior a 3.000 euros o mayor pero sin intención de ocultación) la multa es del 50% de la cantidad adeudada.

-Si la sanción es declarada grave (en cantidades mayores de 3.000 euros con ocultación) la multa es de entre el 50% y el 100% de la cantidad adeudada en función de si existe reincidencia.

-Si la sanción es declarada muy grave (si entre las cantidades no pagadas se encuentran cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener o ingresos a cuenta, o si las retenciones practicadas y no ingresadas y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados signifiquen más del 50% de la base de la sanción) la multa es de entre el 100% y el 150% de la cantidad adeudada, dependiendo de si existe reincidencia.

Todas estas cantidades se pueden reducir en un 40% si el contribuyente efectúa un pronto pago de esas multas y recargos. Este descuento ha aumentado recientemente con la puesta en marcha de la nueva ley antifraude, ya que antes era de un 25%.