Surgen las dudas con una firma cripto: el regulador europeo cuestiona un permiso concedido en Malta

Aunque las empresas de criptomonedas quieren dejar atrás los años de mala reputación, hoy han vuelto a surgir las dudas. El regulador europeo ha cuestionado una licencia que ha dado Malta a una plataforma de intercambio de criptos. El organismo dice que se concedió la autorización a esta empresa para operar en Europa cuando "aún quedaban cuestiones por resolver", según un informe publicado este jueves.

Las empresas de criptomonedas que operan en Europa están inmersas en este proceso regulatorio. Tienen de plazo hasta junio de 2026 para obtener la licencia MiCA (Markets in Crypto Assets), que les da la autorización definitiva para operar en el mercado europeo. Por eso, o las firmas cripto están llevando a cabo ese proceso con el organismo competente o ya han recibido respuesta.

Este año, Malta ya ha dado este permiso a las firmas cripto OKX y Crypto.com. La primera de ellas celebró este hito en un evento en la isla en marzo y, actualmente, está haciendo su lanzamiento oficial en varios países de Europa. En España, hizo las presentaciones a finales de junio. La segunda anunció que había logrado la licencia MiCA en enero. Según Bloomberg, Gemini ha conseguido un principio de autorización.

Sin embargo, el regulador europeo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), no dice cuál es la empresa a la que se refiere y que le suscita esas dudas. Ni OKX, ni Gemini, ni Crypto.com han contestado a este medio sobre si son las implicadas.

La ESMA le reprocha al supervisor nacional, a la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), por qué no se ha asegurado que todo estaba en orden antes de dar el visto bueno definitivo, cuestionando los plazos y la posibilidad de que la aprobación haya sido prematura. "No entendemos por qué la MFSA no se ha apoyado en el proceso de autorización para asegurar que la entidad resolvería deficiencias clave antes de dar el permiso", apunta el informe.

Aunque la ESMA no da nombres, hay uno que suena con más fuerza: OKX. La firma cripto obtuvo el permiso en enero y en febrero fue sancionada en Estados Unidos. Se declaró culpable de haber ofrecido sus servicios sin licencia allí y aceptó una multa de 504 millones de dólares. Para dar el visto bueno, el regulador nacional tiene que tener en cuenta si hay causas pendientes con la justicia, sanciones o requerimientos. Por eso, "las cuestiones no resueltas" que cita la ESMA pueden referirse justo a eso.

Por otra parte, Crypto.com no ha sido acusada de violar ninguna norma que afecte a Europa este año, según Bloomberg. La agencia americana también sostiene que OKX ha estado bajo el escrutinio regulador de varios países y que se planteó y pidió en marzo que se le quitara la licencia en una reunión. Esto pasó después de que los hackers de Bybit blanquearan dinero robado en su plataforma descentralizada.

En abril, OKX cerró ese servicio: "Después de consultar con los reguladores, hemos tomado la decisión proactiva de suspender temporalmente nuestros servicios de agregador DEX", informaba en un comunicado. En esa misma línea, la presidenta de la compañía, Hong Fang, dijo en marzo a elEconmista.es: "Estamos congelando las cuentas, las direcciones y los activos y vetando esas cuentas, poniéndolas en la lista negra".

En todo caso, la ESMA puntualiza que solo ha revisado el proceso de concesión de la licencia y que no cuestiona la operativa de la firma en sí. Es solo una inspección que no tiene consecuencias. No implica que se quite la licencia o se impongan multas, aclara un portavoz del organismo a este medio. Pero es un aviso a navegantes para el resto de reguladores que concedan licencias y un recordatorio sobre los estándares que exige el regulador europeo.

Estas dudas no solo afectan a Malta, sino a todos los países de Europa. Cuando una empresa obtiene la licencia MiCA -cualquiera que sea el país que dé el permiso-, consigue el pasaporte para todo el continente. Es decir, tener la autorización en España permite abrir negocio en Francia, Italia, Malta y demás estados miembro. Sin embargo, mientras no se tenga la licencia, la empresa tiene que limitarse a operar en el territorio en el que está su sede europea.

A finales de junio, la compañía cripto celebraba su lanzamiento oficial en España con un este mensaje: "La idea de que esto es el salvaje Oeste ha quedado desfasada", en referencia a la cantidad de escándalos que ha habido en la industria y la falta de regulación en el pasado. Sin embargo, pronunciamientos como los de la ESMA vuelven a poner sobre la mesa las dudas sobre el nivel de cumplimiento de algunas empresas.