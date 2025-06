Tordable (Bit2Me STX): "Queremos ser el Nasdaq de Europa y atraer a compañías como Cabify o Glovo"

Bit2Me STX va a lanzar su bolsa de valores en los próximos meses para competir con Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de la bolsa española. La firma está tramitando las licencias correspondientes, que le permitirán inscribir compañías para que efectúen sus salidas a bolsa, con su cotización posterior, y que se emitan y negocien bonos corporativos. Bit2Me STX espera obtener la licencia pronto y realizar su primera operación en el último trimestre de este año.

"En resumen, y suena ambicioso, pero, si no, no estaríamos aquí, queremos ser el Nasdaq de Europa", dice Javier Tordable, consejero delegado de Bit2Me STX, en un evento para prensa. "Por un lado, las bolsas generales se están secando, nadie sale a bolsa. Y, por otro lado, las scaleups o startups grandes no acaban en bolsa, sino que acaban con financiación procedente del capital riesgo o del capital o deuda privada. Hay espacio para una bolsa 3.0 que se dedique a dar financiación alternativa", añade.

La compañía va a usar la tecnología blockchain (cadena de bloques) para abaratar los costes y calcula que salir a bolsa será un 95% más barato. Bit2Me, plataforma de intercambio de activos digitales, es dueña del 84% de Bit2ME STX. Las criptomonedas se basan en esta misma tecnología y, de ahí, que quieran trasladarla a los mercados tradicionales.

"Es carísimo salir a bolsa, 300.000 euros de salida, 15.000 euros por estar inscritos, etc. Nuestra tecnología es interna, inspirada en la cadena de bloques de Ethereum. Yo he trabajado en la bolsa alemana y he montado dos bolsas más. Normalmente, la tecnología que se utiliza son ordenadores en un sótano. Teníamos como 60 ordenadores en el sótano y otros 60 ordenadores a 120 kilómetros", explica, en referencia a que la blockchain hace que esta operativa sea más sencilla

¿Qué se negociará?

Acciones y deuda. Por un lado, las empresas podrán salir a bolsa con este operador y, después, se negociarán sus acciones, como ocurre en cualquier otra bolsa. Por otro, las empresas podrán emitir bonos y que estos se negocien también a través de este cauce.

¿Qué tipo de empresas habrá?

De momento, Bit2ME STX está en conversaciones con seis compañías que tienen interés en operar con ellos. Esta bolsa acogerá empresas de crecimiento (growth), tecnológicas, de energías renovables y del sector farmacéutico. Aunque la firma no ha detallado con qué empresas está evaluando esta posibilidad, ponen como ejemplo empresas como Cabify o Glovo. "Son empresas que nos encantaría convencer para vengan a STX", apunta el directivo.

En el caso de las salidas a bolsa, podrán negociarse acciones de empresas que capitalicen hasta 6.000 millones de euros. "Nos vale, para España, medio Mercado Continuo y parte del Ibex 35", explica Tordable. En el caso de la deuda, las emisiones de bonos podrán ser de hasta 500 millones de euros.

¿Cuáles son los requisitos?

Las empresas que quieran cotizar tienen que estar rodadas y con una facturación de a partir de 30 millones de euros. No hay exigencias de free float (capital flotante o el porcentaje de acciones que se negocia). Tampoco se requiere que sus cuentas estén auditadas, aunque Bit2Me STX hará su propio análisis de riesgos y serán los que decidan qué candidatos son válidos para este mercado.

¿Quiénes pueden participar en este mercado?

Los inversores minoristas o particulares, sociedades e intermediarios, instituciones financieras que quieran ofrecer a sus clientes este tipo de empresas o deuda. STX explica que su dueña Bit2Me ya tiene 1,2 millones de usuarios que operan con criptomonedas, que pueden ser potenciales inversores de este nuevo mercado.

"Damos inversión alternativa a quienes no quieren invertir siempre en lo mismo. La gente querría invertir en la parte de mercados privados, que son los que más crecen y hay mucho rendimiento", dice el responsable de STX.

¿Cómo funciona?

Como cualquier otra bolsa. Se podrán acceder a la compraventa de acciones o bonos a través de una web. Este mercado estará abierto permanentemente, 24 horas al día.

¿En qué punto está el proyecto?

La compañía ya sacó un bono de un cliente a negociación, dentro del entorno de pruebas del sandbox financiero. La tecnología ya está lista y falta el visto bueno final de los reguladores. Bit2Me STX también tendrá que conseguir empresas que quieran usar este mercado (en esta primera fase, está en conversaciones con seis) e inversores que quieran comprar y vender acciones y bonos. Es decir, necesita liquidez. "Estamos creando un aeropuerto. Ahora el reto será que vengan aviones y pasajeros", señala el directivo.

Relacionados El mercado espera el estreno de hasta seis compañías a la bolsa española en 2025