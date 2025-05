La empresa de Trump comprará bitcoins por valor de 2.500 millones y estará entre las tres compañías con más criptos del mundo

La empresa de medios de Donald Trump, Trump Media & Technolgy Group (TMTG), va a comprar bitcoins. Están proliferando las compañías que acumulan criptomonedas y el presidente de Estados Unidos no quiere quedarse atrás. TMTG ha llegado a un acuerdo con 50 inversores institucionales para recaudar 2.500 millones de dólares y comprar la cripto, tal y como ha anunciado la firma en un comunicado.

TMTG va a emitir y vender nuevas acciones por valor de 1.500 millones de dólares y va a ofrecer bonos convertibles por valor de 1.000 millones de dólares con un cupón del 0%. De ahí obtendrá los fondos para comprar bitcoins. A precios actuales en torno a los 109.000 dólares, podría comprar casi 23.000 unidades. Eso implica que la empresa de Trump se va a convertir en una ballena de bitcoin, como se llama a los inversores que tienen grandes posiciones en la cripto. Además, va a estar entre las tres empresas con más bitcoins del mundo.

La compañía, cuyo principal accionista es Trump con el 52% de las acciones, espera cerrar la operación esta misma semana, el 29 de mayo. TMTG va a incorporar los bitcoins a su balance junto al resto de efectivo y equivalentes, una cantidad que ahora es de 759 millones de dólares y que se elevará a los 3.259 millones de dólares cuando incorpore la criptomoneda. Después, esa cifra fluctuará con la cotización de la criptomoneda.

Strategy, antes conocida como MicroStrategy, es la empresa que tiene más bitcoins del mundo y lleva comprándolos desde 2020. Tiene más de medio millón en total y es de largo la firma que más posee del mundo. Aunque cada vez hay más compañías que siguen sus pasos, entre ellas la de Trump, estas todavía están lejos de la gran ballena. La recién creada Twenty One Capital anunció en abril que iba a comprar 42.000 bitcoins. Actualmente, ya tiene 31.500 unidades, según su página web. Por eso, TMTG competirá con sus tenencias cripto y ambas se disputarán el segundo puesto y el tercero como las empresas con más bitcoins del mundo, en función de los que adquieran próximamente y sigan comprando.

Estas compañías buscan ser reservas de bitcoin. Es decir, en principio, el planteamiento consiste en acumular la criptomoneda y mantenerla a largo plazo. Su estrategia no es comprar y vender para obtener un margen, sino almacenar bitcoins sin más.

TMTG, la firma que incluye la red social del presidente Truth Social, tuvo unas pérdidas de 19 millones de dólares en el primer trimestre, otro paralelismo con Strategy. Ambas compañías no son rentables y levantan fondos del mercado para adquirir la criptomoneda, algo que no pueden hacer con recursos propios. Es una estrategia arriesgada, sobre todo si no se quiere vender.

Se espera que las empresas que se denominan reservas de bitcoin, como Strategy, Gryphon Digital Mining, American Bitcoin, Metaplanet o SemlerScientific, ejerzan presión sobre la oferta. Solo hay 21 millones de bitcoins, de los cuales ya están emitidos y en circulación 19,6 millones. Sin embargo, no todos están en el mercado porque una parte está en carteras inactivas o que no operan recurrentemente. Por eso, si hay compañías que se financian para comprar miles de bitcoins, la escasez de la criptomoneda puede agravarse.

De hecho, muchos analistas atribuyen a este desequilibro entre la oferta y la demanda los altos precios del bitcoin. La cripto opera muy cerca de máximos anuales, en torno a los 109.000 dólares. Encadena 20 días consecutivos sobre la barrera psicológica de los 100.000 dólares, una señal de fortaleza.

Paralelamente, el Gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump está tramitando una ley para dar respaldo legal a las stablecoins. La norma ya ha sido aprobada en el Senado y deberá pasar por el Congreso. El presidente americano está impulsando una regulación procripto y esto plantea un conflicto de intereses entre su puesto en la Administración y sus negocios.