La mexicana RLH compra el hotel Villa Magna de Madrid por 210 millones

RLH Properties, fundada por BK Partners, ha adquirido el hotel Villa Magna de Madrid por 210 millones de euros a su actual propietario, el grupo turco Dogus, operación que supone "un primer paso" en la expansión internacional del grupo mexicano, según ha informado hoy en un comunicado.

Como oportunidades de negocio, RLH señala la posibilidad de estudiar el potencial reposicionamiento del Villa Magna con un operador de lujo internacional o, entre otras oportunidades relevantes para reposicionar el activo, realizar una alberca o adquirir unos terrenos ubicados en la parte lateral derecha para realizar residencias, ampliar el inventario hotelero o colocar la alberca en esta zona.

El precio aproximado de la operación asciende a 210 millones de euros, que incluye el valor de la marca Villa Magna, y supone un récord en el mercado al superar los 180 millones de euros que pagó su anterior propietario, el 'holding' turco Dogus, hace dos años.

La adquisición se cerró entonces por 180 millones de euros en la que fue la mayor operación en España en precio por habitación (1,2 millones por habitación), desbancando a la adquisición del Hotel Arts, del Westin Palace o, la más reciente, del Ritz, que Olayan y Mandarin cerraron en 2015.

Expansión en Europa

"La adquisición del Hotel Villa Magna, uno de los más representativos de Europa dentro del segmento lujo, confirma además nuestra enorme confianza en el mercado español, uno de los más dinámicos y atractivos del mundo", ha afirmado el presidente del comité ejecutivo de RLH y socio fundador de BK Partners, Jerónimo Bremer.

El consejero delegado de RLH Properties y socio de BK Partners, Borja Escalada, ha explicado que esta compra de este hotel de lujo emblemático en Madrid es además un primer paso de la expansión internacional. "Consideramos que esta operación es una excelente noticia para nuestros inversores y accionistas y esperamos pronto poder anunciar nuevas inversiones en España y Europa", ha afirmado.

RLH Propierties es actualmente propietaria entre otros activos del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, del 'Hotel Rosewood Mayakoba', del 'Banyan Tree Mayakoba, 'Andaz Mayakoba', 'Fairmont Mayakoba', del campo de golf PGA El Camaleón y el Desarrollo Mandarina'', que incluye el Hotel One & Only Mandarina, actualmente en construcción, el 'Hotel Rosewood Mandarina', en desarrollo, junto con desarrollos residenciales.

Términos de la operación

La compra del lujoso hotel ubicado en el madrileño Paseo de la Castellana está aún pendiente, entre otras condiciones, del visto bueno de la asamblea general de accionistas de la mexicana, que ha sido convocada para el próximo 7 de diciembre. La socimi pretende completar la adquisición mediante la compra del 100% de las acciones del capital social de la empresa Hotel Villa Magna a la sociedad D Hospitality B.V..

Como asesores han actuado, del lado del comprador, Credit Suisse, como asesor financiero, y Pérez-Llorca, como asesor legal; y del lado del vendedor, JLL, como asesor de inversiones inmobiliarias y Clifford Chance, como asesor legal, según ha detallado la socimi mexicana.

El Villa Magna, de cinco estrellas y 150 habitaciones, fue inaugurado en 1972 y renovado íntegramente en 2008 por el anterior propietario. Nació para competir como un establecimiento moderno frente a otras ofertas hoteleras y liderar el segmento del lujo. Históricamente estuvo gestionado por Hyatt entre 1990 y 2007.

Cuenta con una superficie de 29.738 metros cuadrados construidos y 7.500 metros cuadrados de parcela, 10 pisos y 5 subterráneos. Además de sus 150 habitaciones, incluyendo 30 suites, dispone de dos restaurantes, el 'Villa Magna' y el 'Tse Yang', y dos bares, 'Magnum Bar' y 'Patrio Magnum'. Dispone de 240 plazas de estacionamiento subterráneo, spa con gimnasio, ballroom de 675 m2 con capacidad para 560 personas y tres salones de reuniones con un tamaño conjunto de 139 metros cuadrados y capacidad para 80 personas.