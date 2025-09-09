El smartphone con mejor relación calidad-precio que puedes comprar en septiembre (y ahora cuesta solo 130€)

En septiembre todos aprovechamos para cambiar de hábitos, hacer el cambio de armario, renovar agenda, algún que otro dispositivo electrónico... ¿y quizá tu smartphone? Si llevas tiempo queriendo cambiar de móvil porque el tuyo ya no funciona como debería o porque tus necesidades han cambiado, hay muchas opciones para renovar el tuyo sin gastarte un dineral.

Por ejemplo, acabamos de fichar en Amazon el smartphone Xiaomi POCO C85, un dispositivo de gama media que es potente, tiene la última tecnología y una muy buena autonomía. Pero lo mejor es que ahora está rebajado un 24% en Amazon y te lo puedes llevar por menos de 130€. Y con prestaciones dignas de modelos de alta gama.

Lo mejor de este smartphone Xiaomi

Batería de 6000 mAh con hasta 2 días de uso sin preocuparte por el cargador.

Pantalla inmersiva de 6,9'' y 120 Hz.

Procesador Octa-Core MediaTek Helio G81-Ultra para un rendimiento estable en juegos y multitarea.

Cámara dual de 50 MP con Inteligencia Artificial.

Comprar en Amazon por (169,90) 129,90€

Por qué comprar este móvil y no otro

El Xiaomi POCO C85 juega en la liga de smartphones que tienen características de alta gama en un precio muy ajustado. Si lo comparas con otros de su rango, una de las principales diferencias está en la batería de 6000 mAh, muy por encima de la media, y en la fluidez que proporciona la pantalla de 120 Hz que suele estar solo en gamas superiores.

Y a esto se le suma una cámara de 50 MP con IA para capturar imágenes top sin necesidad de ser un experto. Su procesador, aunque no es de gama premium, responde perfectamente bien para las tareas diarias y juegos.

¿Quién le puede sacar partido?

Estudiantes y profesionales jóvenes gracias a una batería casi infinita.

Quienes suelen ver mucho contenido en streaming en plataformas o consumen contenido en redes sociales.

Usuarios prácticos que buscan un móvil fiable, con buena cámara y que aguante varios días sin cargar.

Si buscas un buen equilibrio entre costes y prestaciones.

Este smartphone Xiaomi tiene prestaciones que no vas a encontrar en muchos modelos de alta gama y ahora lo puedes encontrar en Amazon por menos de 130€ solo por poco tiempo.

